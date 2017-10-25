Zeid’in eserleri Berlin’de sergileniyor

SANATÇININ, İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan eserleri, 25 Mart 2018’e kadar ziyaret edilebilecek. Kerryn Greenberg’in küratörlüğünü üstendiği sergide, Zeid’in 40 yıllık sanat hayatında, empresyonist ve soyut dönemlerinden portrelere dönüşünü kapsayan 44 yapıtı görülebilecek. Sergi, Berlin’den önce Londra’daki ünlü galeri Tate Modern’de sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.

14 YAŞINDA RESİM YAPMAYA BAŞLADI

Osmanlı Sadrazamı Cevat Paşa’nın yeğeni Fahrelnisa Zeid, 7 Ocak 1901’de İstanbul’da dünyaya geldi. ‘Halikarnas Balıkçısı’ olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ressam Aliye Berger’in kardeşi olan Zeid, 14 yaşında resim yapmaya başladı. Seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da teyzesi olan Zeid, Sanayi-i Nefise’nin ilk kadın öğrencileri arasında yer aldı.

Sanatçının, 1920’de yazar İzzet Melih Devrim ile evliliğinden ressam Nejad Devrim ve yönetmen, tiyatro sanatçısı Şirin Devrim dünyaya geldi. Zeid, resim öğrenimini Paris’te Ranson Akademisi Stalbach Atölyesi’nde ve Türkiye’de Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail atölyesinde sürdürdü.

KRAL FAYSAL’IN KARDEŞİYLE EVLENDİ

İkinci evliliğini 1934’te, Irak’ın Ankara temsilcisi ve Irak Kralı I. Faysal’ın kardeşi olan Emir Zeid ile yapan sanatçının oğlu Raad dünyaya geldi. Diplomat olan eşinin görevi nedeniyle Türkiye’den ayrılan sanatçı, resim kariyerini Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sürdürdü. Zeid, ilk kişisel sergisini 1944’te İstanbul’da kendi evinde açtı. Bu sergiyi, Paris, Londra, New York, Brüksel gibi kentlerde açtığı sergiler izledi.

Eşi 1970’te vefat eden sanatçı, 1976’da oğlu Raad’ın yaşadığı Amman’a yerleşti. Bu kentte kendi adıyla anılan bir sanat enstitüsü kurdu ve son döneminde portreler üzerinde yoğunlaştı.

Eserlerini son olarak 1988’de İstanbul’da, 1990’da Fransa ve Almanya’da sergileyen Zeid, 5 Eylül 1991’de hayatını kaybetti ve Amman’da El Rağdan Sarayı Kraliyet Mezarlığı’na defnedildi.