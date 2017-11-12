Zeid portreleri satışa çıkıyor

Zeid’e yakınlığı ile bilinen öğrencisi Ufemia Rizk’in portresini resmettiği ‘Feminity’, 500-750 bin TL tahmini fiyat aralığı ile müzayedenin en pahalı eseri. Müzayedenin diğer önemli eseri ise 1980’lerde Zeid’in Ürdün’deki evinin salonunda asılı ‘Bedouin’ isimli bir Bedevi’yi resmettiği portre.

Fikret Mualla

19 Kasım Pazar günü saat 14.00’te İstanbul Maslak’ta Orjin Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek müzayedede 133 sanatçının 221 eseri satışa sunulacak. Fahrelnissa Zeid’in yanı sıra, Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan ve Hakkı Anlı’nın farklı dönemlerine ait yapıtları da müzayedede olacak. Sadece sanatı değil, yaşamı da resim tarihine adeta bir mitoloji olarak geçen, 1938’de Türkiye’yi terk edip Paris’e yerleşen, 1967’de Fransa’da ölen ve Paris Kimsesizler Mezarlığı’na gömülen Fikret Mualla’nın farklı boyutlarda 22 eserinden geniş bir seçki müzayedede satışa çıkacak. Müzayedede ayrıca Adnan Çoker’den Burhan Doğançay’a, Erol Akyavaş’dan Ömer Uluç’a, Güngör Taner’den Yüksel Arslan’a, Mehmet Güleryüz’den Cihat Burak’a çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinin eserleri de bulunuyor. Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek olan müzayedeyle ilgili detaylı bilgi www.beyazart.com sitesinde.