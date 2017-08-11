Zehirli yumurtalar meclisten de gizlenmiş

GEÇİCİ hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edit Schippers ile Ekonomi Bakanlığı Devlet Müsteşarı Martijn van Dam’ın Temsilciler Meclisine ikinci kez sunduğu raporda, geçen sene kasım ayında Hollanda Gıda Güvenlik Otoritesi’ne, kimliği bilinmeyen bir kişinin aktardığı tavuk çiftliklerinde fipronil adlı böcek ilacı kullanıldığı yönündeki bilginin bilinçli olarak Temsilciler Meclisi’ne sunulan ilk rapora alınmadığı belirtildi.

Söz konusu ihbarın, başlatılan ceza soruşturmasının bir parçası olduğu ve soruşturma sonuçlanmadığı için tedbir amaçlı ilk raporda yer almadığı aktarıldı.

O ZAMAN DİKKATE ALINMAMIŞ

Ayrıca fipronil ile kümeslerin dezenfekte edildiği yönündeki ihbarın, yumurtaların bu durumdan etkilenmesi için sebep olmaması nedeniyle o dönem dikkate alınmadığı ifade edildi. Raporda, “Araştırma kurumları bunun için pişman. Fipronilin yumurtalar üzerindeki etkisi ile ilgili şu anda elde edinen bilgi o zaman olmuş olsaydı, ilgili kurumlar bunu kesinlikle farklı değerlendirirdi” denildi.

Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme’nin, Hollanda hükümetinin Kasım 2016’da yumurtalarda Fibronil tespit ettiğine dair iddiası üzerine Temsilciler Meclisi soruşturma başlatmıştı.

BELÇİKA ‘ELİMİZDE BELGE VAR’ DEMİŞTİ

Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, Belçika Gıda Ajansı’nın, Hollanda’nın Kasım 2016’da yumurtalarda fipronil tespit ettiğine dair resmi belge ele geçirdiğini iddia ederek Hollanda’yı suçlamıştı.

Hollanda, Almanya ve Belçika’da patlak veren yumurta krizi, yumurta ithalatıyla Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’ye de sıçramıştı.

Avrupa genelinde yayılan yumurta krizinin Belçika’nın Anvers kentinde bulunan Ravel adlı şirketin, fipronil adlı böcek ilacını Dega-16 adlı temizlik ürününe karıştırmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.