Zehirli yumurtalar Fransa’da da satılmış

TARIM Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Vienne, Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Nord ve Morbihan bölgelerinde bulunan ve ürünlerinde yumurta kullanan beş iş yerine Hollanda ve Belçika’dan 13 parti teslimat yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Fransa’ya gelen ilaçlı yumurtaların soruşturulduğu, kullanıldığı ürünlerin belirlenmesi durumunda derhal imha edileceği kaydedildi.

Maine-et-Loire bölgesinde bulunan Igreca isimli şirket tarafından yapılan açıklamada, Hollandalı tedarikçisinden 30 bin yumurta alındığı ifade edildi. Şirket yöneticisi Ludovic Justeau, bu yumurtaların nasıl ve nerede kullanıldığının araştırıldığını, şirketin ürünlerinin yüzde 70’inin Fransa dışına ihraç edildiğini ekledi.