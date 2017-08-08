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    Zehirli madde tavuk etine de mi bulaştı?

    AA
    08 Ağustos 2017 - 14:39Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 14:39

    Hollanda Gıda Güvenlik Otoritesi, yumurtalarda tespit edilen zehirli böcek ilacında bulunan fipronil maddesinin, tavuk etine de bulaşıp bulaşmadığını kontrol etmeye başladı.

    HOLLANDA’daki Tavukçuluk Sektörü Örgütü Başkanı Eric Hubers, tavuk etine ilişkin soruşturmanın sadece birkaç şirketi kapsadığını belirterek tavuk etinde böcek ilacının bulunma ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğünü söyledi. Diğer taraftan uzmanlar, tavuk etindeki böcek ilacının insan sağlığını tehlikeye atmayacağını savunuyor.
    Belçika’daki bir şirketin, fipronili, dega-16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığının varsayıldığı, bu maddenin özellikle Hollanda’daki tavuk çiftliklerinde kullanıldığı ve burada üretilen yumurtaların Almanya’ya da satıldığı ifade edilmişti. Almanya’daki bazı şirketlerde de fipronil içeren yumurtalara rastlanmıştı.

    BELÇİKA HAZİRANDA FARKETMİŞ
    Yumurtalardaki böcek ilacı krizinin Almanya, Hollanda ve Belçika’nın yanı sıra bu ülkelerden yapılan yumurta ihracatı vasıtasıyla İsveç, İsviçre, Fransa ve İngiltere’ye de sıçrayabileceği uyarıları yapılıyor.
    Belçika Gıda Zinciri Güvenliğinden Sorumlu Federal Ajans, yumurtalarda fipronil bulunduğunu haziran ayındra tespit etmiş ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle kamuoyuna açıklanmadığını bildirmişti. Belçikalı yetkililerin AB Komisyonunu temmuz ayında bilgilendirdiği ortaya çıkmıştı.

    Etiketler: Hollanda , Tavuk eti , fipronil
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