Zehir tacirlerine operasyon!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini Arif Ötleş'in yaptığı iddia edilen "Ötleşler grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



"Silahlı örgüt üyesi olmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilenlerden 17 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ



Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, iki uzun namlulu silah, üç ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, suç örgütüne silah temin ettikleri belirlenen ve "Kürt Ahmet grubu" olarak bilinen grup üyesi 5 şüphelinin de silah teslimi sırasında suçüstü yakalandığı öğrenildi. Firari dört şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

1 YILDA TOPLAM 59 GÖZALTI



Öte yandan, son bir yıl içerisinde aynı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 59 kişinin yakalandığı, bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda 48 kilo 730 gram esrar, 3 kilo 21 gram kokain, 84 bin 460 uyuşturucu hap, 6,55 gram skunk, 59 kutu amonyak, altı uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait yedi şarjör, 20 çeşitli tabanca, 23 tabanca şarjörü, iki ruhsatsız yivli tüfek, üç ruhsatsız av tüfeği, bin 536 mermi, dört el telsizi, beş hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 20 bin 55 lira ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ 2016'DA YAKALANMIŞTI

2016 yılında Kocaeli'nde tedavi için götürüldüğü hastaneden adamlarının yardımıyla firar eden organize suç örgütü lideri Arif Ötleş, Sakarya'da polis ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde adamlarıyla birlikte yakalanmış ve tutuklanmıştı.