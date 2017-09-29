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    Zehir şantajcısına özel polis ekibi

    Ali VARLI / BERLİN
    29.09.2017 - 12:44 | Son Güncelleme:

    Şantajla para koparmak için marketlerdeki çocuk mamalarına zehir katan kimliği belirsiz saldırgan, Almanya’yı alarma geçirdi. Polis şantajcının güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayınca yüzlerce ihbar aldı. Sadece telefonla yapılan ihbar sayısı 700’ü buldu. Ancak şantajcı, tüm aramalara rağmen hâlâ yakalanamadı.

    POLİS sözcüsü Jens Purath, “Fotoğrafların yayınlanmasından sonra telefonla ve elektronik posta yoluyla yüzlerce ihbar ve bilgi elimize ulaştı. Bu bilgiler değerlendiriliyor” dedi. Pirath, şantajcının yakalanması için özel polis ekibinin kurulduğunu açıkladı. Şantajcının kimliğini tespit edecek veya onu yakalatacak ciddi bir delile ise henüz ulaşılamadığını belirtti. Halka da seslenen polis sözcüsü, paniğe yol açacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
    Şantajcının, Friedrichshafen’daki marketlerde bulunan beş farklı markaya ait mamalara etil alkol enjekte ettiği anlaşıldı. Etil alkol miktarının bebekleri öldürecek seviyede olduğu açıklandı.

    Etiketler: ALMANYA , zehirli mama , şantaj
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