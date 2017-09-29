Zehir şantajcısına özel polis ekibi

POLİS sözcüsü Jens Purath, “Fotoğrafların yayınlanmasından sonra telefonla ve elektronik posta yoluyla yüzlerce ihbar ve bilgi elimize ulaştı. Bu bilgiler değerlendiriliyor” dedi. Pirath, şantajcının yakalanması için özel polis ekibinin kurulduğunu açıkladı. Şantajcının kimliğini tespit edecek veya onu yakalatacak ciddi bir delile ise henüz ulaşılamadığını belirtti. Halka da seslenen polis sözcüsü, paniğe yol açacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Şantajcının, Friedrichshafen’daki marketlerde bulunan beş farklı markaya ait mamalara etil alkol enjekte ettiği anlaşıldı. Etil alkol miktarının bebekleri öldürecek seviyede olduğu açıklandı.