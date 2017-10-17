Katoliklerden, Müslümanlara tatile destek

ALMANYA Katolikleri Merkez Komitesi (ZdK) Başkanı Thomas Sternberg, ‘Passauer Neuen Presse’ gazetesine yaptığı açıklamada, Müslümanlar için tatil günü uygulamasının başlatılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’ye destek verdi.

Dini günlerinin yer aldığı takvimin müzeye konulan veya çalışılmayan günlerin sıralandığı bir şey olmadığını ve Avrupa geleneklerinin zenginliğinin bir işareti olduğunu belirten Sternberg, “Çok dinli bir toplumda, ülkemizin Hıristiyan geleneğine ihanet etmeden, dindar Müslümanların yüksek olduğu bölgelerde bir İslami tatil günü eklenebilir” dedi.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, ZdK’nın başında bulunan birinin İslami tatil gününden yana olmasından şaşkınlık duyduğunu belirterek, “Ben Katolik’im. Almanya’daki Hıristiyanların büyük çoğunluğunun düşüncesinin bu olmadığından eminim” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin sözleri, CDU/CSU’dan tepki alırken, SPD Lideri Martin Schulz bu konunun konuşulup tartışılması gerektiğini söylemişti.