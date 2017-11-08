ZDF’nin filmine göre ‘derin devlet’ öldürdü

ALMAN kamu televizyonu ZDF, terör örgütü NSU üzerine bir gerilim filmi yayımladı. Polisiye roman yazarı Wolfgang Schorlau’nun aynı adlı romanından uyarlanan ‘Dengler-die schützende Hand’ (Koruyan El) adlı filmde detektif Dengler, seri cinayetlerin sorumlusu NSU’nun arkasındaki gizli bağları ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Filmde NSU cinayetlerinin sorumlularını oynayan oyuncular Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschaepe adını kullanıyor. Bununla filme belgesel bir özellik de verilmek isteniyor.

Dengler’in sorguladığı sorular, daha önce aydınlığa kavuşmuş konular. Film bu soruların cevabının sanki gizli kaldığı izlenimi veriyor ve teröristlerin yakayı ele verdiği Eisenach’ta banka soygunu yapmadığını iddia ediyor. Filme göre Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt banka soygunundan önce derin devlet tarafından karavanda öldürüldü. Gerçekte ise bu iki terörist başarısız banka soygunundan kaçarken, bir görgü tanığının karavanın plakasını polise ihbar etmesi üzerine yakayı ele verdi.

Filmde derin devletin, teröristleri kullandığı ve sonunda öldürdüğü iddia ediliyor.

MEHMET DAİMAGÜLER’DEN UYARI

NSU davasının müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler, iki teröristin karavandaki cesetleri üzerine yüzlerce fotoğraf ve otopsi raporunu incelediğini, ancak filmde iddia edildiği gibi bu iki nazinin dışarıdan öldürüldüğüne dair hiçbir ipucu görmediğini söyledi. Daimagüler, böyle bir iddianın NSU’yu efsaneleştirme tehlikesi taşıdığını uyardı.