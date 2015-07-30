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Zaz: Ezan sesi hoşuma gidiyor

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, önceki akşam Zaz ile start aldı. Üç yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da sevenlerinin karşısına çıkan Fransız şarkıcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sinem VURAL
30 Temmuz 2015 - 12:21:28

* Bir önceki gelişimizde İstanbul’da o kadar güzel vakit geçirdik ki, açıkçası tekrar gelmek için can atıyorduk. Burada olmaktan dolayı mutluyum.
* Başörtülü ve şortlu kızları yan yana görmek, bu karışıma ve birlikteliğe tanık olmak çok güzel. Fransa’da da böyle. Bu arada ezan sesi de çok hoşuma gidiyor.
* Farklı kişiliklere sahip değilim. Zaz ile Isabelle (gerçek adı) arasında bir fark yok. Sadece Zaz olarak dünyaya karşı daha büyük bir sorumluluğum var. Isabelle olaraksa sıradan bir kişiyim.
* Türk müziğini çok fazla bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim, özgün müzik, yani sokakta yapılan müzikler benim tarzıma daha yakın.
* Sokaktan sahnelere geçerek aslında çok büyük bir özgürlük kaybı yaşadım. Diğer yandan artık daha fazla para kazanıyorum çünkü daha büyük kitlelere çalıyorum.
* Edith Piaf’a benzetilmek hoşuma gidiyor. Aslında aynı sokakta yaşamışız, böyle tesadüfler söz konusu. Ama tabii ki kimse Edith Piaf gibi olamaz.
* Son albümümde Charles Aznavour ve Quincy Jones ile işbirliği yaptık. Fanlarımdan eski Fransızca parçaları yorumlamam için çok fazla istek vardı. Biz de caz ve Fransızca şarkıları harmanlamaya başladık. Proje bu şekilde gelişti. Onlarla çalışmak çok güzeldi.

Zaz: Ezan sesi hoşuma gidiyor

* Dünyanın birçok ülkesinde tanınmak, bilinmek güzel şey tabii... Bulgaristan’daki ilk konserimizde hiç reklam yapmamıştık mesela, buna rağmen konsere 8 bin kişi gelmişti. Bu bizim için inanılmazdı. İki sene önce de Latin Amerika’da büyük bir sevgiyle karşılaştık. Hayalimizin ötesinde şeyler bunlar.
* Birçok insan şarkılarımı anlamak, duyguyu daha da güçlü şekilde yakalamak için Fransızca öğrenmek istiyor. Bu müthiş bir duygu... Beş senedir yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Ne hayal edebileceğim, ne bir gün yaşayacağımı düşündüğüm şeylerdi.
* Bir gün müzikten para kazanırsam şu konulara el atarım, şunlara yardım ederim diye düşündüğüm her şeyi gerçekleştirdim. Hem de tarımdan kültüre kadar pek çok alanda... Zazimut isimli bir organizasyonumuz var. Gittiğimiz her ülkede bir ortak bulup satış yapıyor, elde edilen gelirle yardımlarda bulunuyoruz. Devamında da bu ortaklarla kontağımızı kesmiyoruz. Yapacak daha çok şey var.

Zaz: Ezan sesi hoşuma gidiyor

Sinekkuşu hikayesi

Zaz, konser arasında yere oturup prompter’dan Türkçe olarak bir de hikaye okudu: “Bir gün bir ormanda yangın çıkar. Bütün hayvanlar korku içinde kaçmaya başlar. Bu arada bir sinekkuşu gagasıyla su taşıyıp yangını söndürmeye çalışır. Onu gören karıncayiyen ‘O yangını bu kadarcık suyla söndüremezsin’ der. Sinekkuşu yanıt verir: Ben üstüme düşeni yapıyorum.”

Zaz: Ezan sesi hoşuma gidiyor

Daha güçlü İstanbul

Zaz, ‘Les Passants’ şarkısıyla konserine start verdi. Yaklaşık iki saatlik sahne performansıyla büyük alkış toplayan Fransız şarkıcı, sahne önünde bulunan Türkçe yazılı bir kağıttan konser boyunca yardım alıp hayranlarını “Daha güçlü İstanbul” sözleriyle tempo tutmaya davet etti. Konserde ‘Sinekkuşu’ hikayesini de Türkçe okumaya çalışan ve barış mesajları veren Zaz’ı izlemeye gelenler arasında Betül Demir, Eser Kasabalı, Çiğdem Batur, Güneri Civaoğlu, Fuat Güner, Behzat Uygur ve yeni albüm çıkartacak olan oğlu Behzat Uygur gibi ünlü isimler de vardı.

Yayınlanma Tarihi : 30 Temmuz 2015 - 01:22:00
Etiketler: Harbiye , zaz
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