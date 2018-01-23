Zayıflatan "eşek" zeytini el yakıyor

İriliği ile bilinen ve eşek zeytini olarak bilinen kalamata, İznik'in Dereköy, Hisardere ve Elbeyli ovasında sayılı çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. 200-250 yıllık zeytin ağaçlarında yetişen kalamata, tüketici tezgahında 20 liradan alıcı buluyor. Halk arasında eşek zeytini olarak anılan bu zeytin türünü diyet yapanlar tercih ediyor. Az tuzlu ve sirke suyu ile tatlandırılan ve ekşimsi tada sahip kalamata zeytininin kilogram başına düşen 85 danesi, sofralık siyah zeytininin 200 danesine denk geliyor. Ayrıca pahalı bir zeytin çeşidi olan kalamata, Almanyave İngiltere'ye de ihraç edilmeye başlandı.

İznikli zeytin tüccarı Muhsin Kaya, "Müstahsilden 9 ila 10 liradan aldığımız zeytin işlenip tüketicinin sofrasına 20 liraya ulaşıyor. Bu yıl kalamata zeytini dalında fazla yok, bu yüzden fazla prim yaptı. Şu an tüccar arayıp da bulmakta zorlanıyor. Talep çok, bu yüzden fiyatlar yükseldi" dedi.

Tüccar Kaya, "Kalamata zeytini nadir yetişen bir zeytin türü. İznik'in belirli bölgesinde yetişiyor. Bir özelliği ise diyet zeytini olması. Aroması, tadı farklı bir zeytin" diye konuştu.