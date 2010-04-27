ZayÄ±flama jeli Xtragel

Xtra GelÂ bÃ¶lgesel yaÄŸlanmalar konusunda ciddi anlamda Ã§ok etkin olan bir Ã¼rÃ¼n.Extra jel etkisi ve kullanÄ±mÄ±yla bu kadar kolay mÄ± dedirtebilir! Evet Xtra Gel ile incelmek ve sÄ±kÄ±laÅŸmak bu kadar kolay. SÄ±kÄ± rejimler yapmadan, yorucu sporlarla uÄŸraÅŸmadan sÄ±kÄ± bir cilde ve biÃ§imli bir vÃ¼cuda sahip olabilirsiniz.

Xtra Gel'in en gÃ¼zel yanlarÄ±ndan birisi de sorunlu bÃ¶lgeleri dÃ¼zeltebilmesi.Ã‡oÄŸu insan bÃ¶lgesel fazlalÄ±klardan ÅŸikÃ¢yet ediyor. Rejim yaparken yÃ¼zden ya da istenmeyen herhangi bir bÃ¶lgeden kilo kaybedilebilir.Â Â

AslÄ±nda en zor konu bÃ¶lgesel yaÄŸlanmalar. Extra jel bÃ¶lgesel sorunun olduÄŸu yerde kullanÄ±larak vÃ¼cuda biÃ§im getiriyor.

Extra jelin iÃ§inde bulunan Guarana ( kafein iÃ§eren bir bitki ),BuÄŸday proteini, ArdÄ±Ã§, Biberiye, ItÄ±r, Deniz yosunu, Greyfurt ve portakal gibi doÄŸal maddelerden bir araya gelmiÅŸ inceltici formÃ¼l cildin altÄ±nda bulunan yaÄŸ kÃ¼tlelerini eritir. Ãœstelik etkisini daha ilk kullanÄ±mda gÃ¶stermeye baÅŸlar.

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Xtra Gel zayÄ±flama jeli gÃ¼nde 2 kez kullanarak ideal forma ve biÃ§imli bir vÃ¼cuda sahip olmak mÃ¼mkÃ¼n. Extra jel mucizesini gÃ¶rmek ve jeli her kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda daha fazla motive olmak iÃ§in sÃ¼rekli beden Ã¶lÃ§Ã¼lerinizi alÄ±n. Jeli kullanmadan Ã¶nce ve sonra yapacaÄŸÄ±nÄ±z Ã¶lÃ§Ã¼mler neticesinde etkin bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸu kanÄ±sÄ±na varacaksÄ±nÄ±z.

Ä°nceltici ve sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± jel siparisi vermek iÃ§in TÄ±klayÄ±n!

X-tra Gelâ€™in kol sarkmalarÄ±nda, bacak, basen ve kadÄ±nlar kadar erkeklerde de sorun olan gÃ¶bek bÃ¶lgesinde inceltici ve sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± etkisi yapÄ±lan etkinlik testleriyle kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca dermatolojik testler ile de X-tra Gelâ€™in ciltte hiÃ§bir alerjik reaksiyona neden olmadÄ±ÄŸÄ± belgelenmiÅŸtir. Hem bayanlar hem de baylar gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla kullanabilirler.

X-tra Gelâ€™i dÃ¼zenli kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, iÃ§eriÄŸindeki etken maddeler sayesinde vÃ¼cudunuzda yaratacaÄŸÄ± farkÄ±n yanÄ±nda cildinizde bÃ¼yÃ¼k bir ferahlÄ±k da hissedeceksiniz. VÃ¼cutta oluÅŸabilecek sorunlar sadece fazla kilo ve bÃ¶lgesel yaÄŸlanma olmayabilir. Cilt gÃ¶rÃ¼nÃ¼m bozukluklarÄ±, kontur bozukluklarÄ±, renk dengesizlikleri hatta Ã§oÄŸu kadÄ±nÄ±n derdi olan selÃ¼lit problemleri Extra jel ile bÃ¼yÃ¼k oranda dÃ¼zelme gÃ¶steriyor. Extra jel ile bu ve benzeri sÄ±kÄ±ntÄ±lardan tamamen kurtulunabilir. Birden fazla Ã§Ã¶zÃ¼m sunan Xtra Gel iÃ§in bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± nasÄ±l baÅŸarÄ±yor sorusunun cevabÄ± Ã§ok basit.

Deri altÄ±na geÃ§en Extra zayÄ±flama jeli yaÄŸ kÃ¼tlelerini eriterek dÃ¼zleÅŸtiriyorsa, kontur bozukluklarÄ± ve selÃ¼lit hastalÄ±klarÄ±nÄ± da ister istemez iyileÅŸme gÃ¶sterir. AynÄ± zamanda Extra jel'in iÃ§eriÄŸindeki Ä±tÄ±r ve deniz yosunu gibi doÄŸal maddeler cildi gÃ¼zelleÅŸtirir ve besler. Kan dolaÅŸÄ±mÄ± hÄ±zlanÄ±r. Kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n hÄ±zlanmasÄ± hÃ¼creler arasÄ± oksijen alÄ±ÅŸveriÅŸinin artmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Extra Jel'in bu etkisi cildin daha fazla nefes almasÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± ve canlÄ± gÃ¶rÃ¼nmesi demek. Birbiri ile baÄŸlantÄ±lÄ± olan bu etkiler vÃ¼cudun biÃ§im almasÄ±nÄ± saÄŸlar.

Extra Jel gerÃ§ek olmayacak kadar gÃ¼zel bir hayal deÄŸil, ekstra jel erÃ§ekleÅŸmiÅŸ bir hayaldir.

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