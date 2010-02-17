En nihayet Esas Oğlan Hiddink'le el sıkıştığını açıkladı Futbol Federasyonu..

Hani F.Bahçe'de görev yaparken alınan ağır bir mağlubiyet sonrası, soyunma odasının kapılarını gazetecilere ardına kadar açarak, hepsi bir yerde çöküp kalmış cıscıbıl futbolcuları enkaz yığını gibi gösteren Hiddink.!

İki eliyle işaret ettiği futbolcuları medyaya afişe eden “Mal bu, ben ne yapayım” diyen Hiddink.!

Kaç yıl geçti üzerinden, hala unutabilmiş değilim…

Vatana millete hayırlı olsun. Umarız doğru bir karar vermiştir yetkililer.

Hiddink'e bir muhalefetimiz yok.

Olan çarpılır zaten.

Adamın kazanmadığı kupa, çalıştırmadığı takım kalmadı.

İşin puştu yani.!!

Zaten böyle olmasa bu kadar taliplisi de olmazdı.

Ama...

Aması var işte.

Futbolumuzu bir piramide benzetirsek...

Milli Takımımız ve teknik direktörünün bu piramitteki yeri en tepe noktasıdır.

Tepe noktasının gücü, ancak piramidin taban alanı ile orantılı olur.

İşte bu taban alanı futbolumuzun altyapısına denk gelmektedir. Bizde ise ara ki bulasın...

Konuyu biraz daha açıklarsak..

Kimi oynatacak Milli Takımda Hiddink.?

Sağbek de Gökhan Gönül'ü tek geçer diyelim.

Hadi kaleye de Volkan'ı koyar farzedelim. Hem de yaz-kış giydiği boğazlı kazağa takmadan.

Volkan'ın önünde kimi oynatır peki, bileniniz var mı?

Neil'ı mı?

Ferrari ile Sivok'u mu?

Yoksa Lugano ile Bilica'yı mı?

Neyse, defans elemanlarını uydur kaydır bulduk diyelim.

Bu zevatın önüne de Ernst, Fink, Baroni'yi mi koyacak zavallı Hiddink?

Forvet arkası G.Saray sayesinde daha zengin.

Menüde Dos Santos, Jo, Elano, Tello, Delgado, Alex, Alanzinho ve unuttuğumuz daha niceleri var.

Bir iki tane de golcü almak lazım tabii, olmadan olmaz.

G.Antep-Beşiktaş maçını seyretmemişse Türk olmuş Nobre'yi alabilir mesela.

Ya da Guiza, Baros, Bobo, Holosko, Makakula'dan alevli malevli bir karma yapabilir.

En fazla “Genç Semih’i oynatmayacak mı bu adam?

Allah kolaylık versin şimdiden Hiddink'e; kalecimiz ile golcümüz arasındaki ana omurgaya daha önce türkü dinlemiş sünnetli bir futbolcuyu biz bile tek geçemedik, elin Hollandalısı ne yapsın?

Bu arada resmi açıklama yapılmadı ama yardımcılıkları için Oğuz ve Engin’in adı geçiyor.

İyi de Oğuz Çetin ne zamana kadar 2. adam olarak kalacak ?

Fatih Terim nasıl Piontek’den sonra göreve geldiyse, kaç senedir rütbesi yardımcılıktan öteye gitmeyen Oğuz Çetin’in Milli Takım Teknik Direktörü olması gerekmiyor muydu?

Demek ki ya kendisi gelişim kaydedemiyor, ya da hakkı yeniyor.

İki durumda da görev almaması gerekmiyor mu sizce de?

Terim’in maaşı önceden konu ediliyordu. “Bir aylık maaşını bir asgari ücretli kaç yılda kazanır” mealinden demeçler veriliyordu.

Şimdi Hiddink’in maaşı mevzu bahis olur herhalde.

Hani SSK Emeklileri kendi aralarında birbirlerine maaşlarını sorar ya, o hesap işte.

Muhtemelen bizim federasyon da, “Para vermedim ki, kredi kartıyla aldım” cümlesinin diğer versiyonu “Hiddink'e verilecek ücreti sponsorlardan karşılayacağız” derler herhalde.

Sanki gavur parası…

Digitürk’den paralar geldi ya, harcayın harcayabildiğiniz kadar.

Yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemiyorum, Hiddink’in alacağı para belki de en son sorgulanması gereken kriter.

Önemli olan futbolumuza neler vereceği.

Yapacağı iş Ulusal Takımımıza doğru futbolcu seçmek mi?

Yoksa ülke futbolumuza katkı sağlamak mı?

Bizim beklentilerimizi sorarsanız; federasyonla el ele verip futbolumuzun taa altyapıdan başlayarak, amatör kümeden Bank Asya Ligi’ne, Turkcell Süper Ligi’nden gurbetçilerimize kadar bir perspektifini çıkarabilecek mi?

Karman çorman oynanan futbolumuza bir “ekol” kazandırabilmek için taşın altına elini sokabilecek mi?

Ülkem futbolcularına bir ruh, ideal, inanç, karakter, profesyonellik kazandırabilecek mi?

Önemli olan bunlardır, aldığı para farzedin ki Ailton-Lincoln-Maldonado’ya kaptırılmış olsun.