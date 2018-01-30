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    Zatürre nedir? Zatürre hastalığı bulaşıcı mıdır?

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Sonuçları ciddi hasarlara, hatta ölümlere neden olabilen zatürre hastalığının tanımı merak konusu oldu. . Tıbbi literatürde pnömoni olarak isimlendirilen zatürreye ülkemizde sıklıkla rastlanıyor. Peki zatürre nedir, bulaşıcı mıdır?

    Tıbbi olarak pnömoni halk arasındaki bilinen adıyla zatürre, kısaca akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Kişinin vücut direncinin kırıldığı anlarda ortaya çıkan zatürre, kişinin ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Özellikle bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda ve bilinen başka bir hastalığı olan kişiler, risk grubundadır. Bir kişinin zatürreye yakalanmasının kolaylaştıran çeşitli risk faktörleri vardır. 

    ZATÜRRE HASTALIĞI BULAŞICI MI?

    Zatürreye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları ise çok bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi, ağız ve burun sekresyonları ile bulaşmış bardak, mendil, çatal- kaşık gibi eşyalar aracılığıyla diğer kişilere geçebilir. nömoni'nin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar.

    KİMLER ZATÜRREYE KOLAYCA YAKALANABİLİR?

    İleri yaş

    · Kronik hastalıklar: Akciğer hastalıkları (KOAH, bronşektazi, akciğer kanseri), kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı, sinir sistemi hastalıkları (kas hastalıkları, inmeler, bunama), yutma güçlüğü yapan durumlar (çene, kas, sinir hastalıkları, tümörler, yemek borusu hastalıkları), bağışıklık sistemi hastalıkları (AIDS, kan ve lenf bezi kanserleri)

    · Sigara kullanımı

    · Alkol alımı

    · Kusmalar

    · Geçirilmiş uzun süreli ameliyatlar

    · Grip salgınları

    Etiketler: Zatürre nedir , Zatürre hastaılığı , son dakika
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