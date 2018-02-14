Zati buluyor METİ imha ediyor

Zati’nin yanısıra dedektörlerle de belirlenen yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcı, önce ekip tarafından inceleniyor. Patlayıcının imhasına karar veren uzman ekip, bölgeyi boşalttıktan sonra zamanlamalı fitil kullanarak el yapımı patlayıcıyı kontrollü infilak ettiriyor.

JAMMER KULLANILIYOR

Aralarında anti-tank mayınları ile cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar yardımıyla uzaktan kontrol sağlanabilen el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmatı imha eden ekipler, arama tarama çalışmaları sırasında sinyal kesici jammer da kullanıyor. Afrin’de terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da bulundu. Yasaklanan anti-personel mayını, çoğu masum ve korunmasız siviller ile özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne ya da sakatlanmasına neden oluyor.