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    Zati buluyor METİ imha ediyor

    AA
    14.02.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda örgüt mensuplarınca tuzaklanan patlayıcılar, uzman ekiplerce temizleniyor. Dağda, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi’nin (METİ) çalışmalarına mayın arama köpeği 5 yaşındaki ‘Zati’ de destek veriyor. Özellikle mayınların bulunmasında başarılı olan ‘Zati’, bugüne kadar onlarca mayının yerini tespit ederek ekiplerin işini kolaylaştırdı.

    Zati’nin yanısıra dedektörlerle de belirlenen yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcı, önce ekip tarafından inceleniyor. Patlayıcının imhasına karar veren uzman ekip, bölgeyi boşalttıktan sonra zamanlamalı fitil kullanarak el yapımı patlayıcıyı kontrollü infilak ettiriyor.

    JAMMER KULLANILIYOR

    Aralarında anti-tank mayınları ile cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar yardımıyla uzaktan kontrol sağlanabilen el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmatı imha eden ekipler, arama tarama çalışmaları sırasında sinyal kesici jammer da kullanıyor. Afrin’de terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da bulundu. Yasaklanan anti-personel mayını, çoğu masum ve korunmasız siviller ile özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne ya da sakatlanmasına neden oluyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , operasyon , son dakika
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