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    Hürriyet >Gündem>'Zaten 1.5 yıl sonra bitecekti öne aldım'

    'Zaten 1.5 yıl sonra bitecekti öne aldım'

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    06.10.2017 - 00:44 | Son Güncelleme:

    KADİR Topbaş, bir hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu devrettiği Mevlüt Uysal’a nezaket ziyaretinde bulunup, İBB Basın Danışmanlığı çalışanları ve muhabirlerle bir araya geldi. Topbaş, “Zaten 1.5 yıl sonra bitecekti, öne aldık” diye konuştu. Topbaş şunları söyledi:

    BENİMLE GEÇİNEMEYEN KENDİSİNİ TEDAVİ ETTİRSİN: “Kimseye kin gütmem. Hoşgörülü bir yapım var. Benimle geçinemeyen kendisini tedavi ettirsin. Çünkü ben herkesle geçinebilen birisiyim. İnançları, siyasi kimlikleri farklı dahi olsa herkesle birlikte oturabilen bir yapım var. Kimseye kırgın değilim. Kimseye tavır koymadım. Eğer hislerimizle hareket etseydik belediyenin verdiği güçle çok farklı şeyler yaptırırdı insana. Bu da geçer yahu dedik.

    5 DOSYA İÇİN GÖREV BIRAKILIR Mİ: İstifamın o 5 dosya ile alakası yok. Benim kararım çok daha eski. Birkaç ay öncesinden geliyor. Daha önce de belediye meclisine dosya iade ettim.

    ASLA FETÖ’CÜ OLAMAYIZ: İlahiyat eğitimi almış; dinini, inancını bilen insan Allah ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini bilir. Biz bundan dolayı FETÖ’cü olamayız. Asla. Geriye baktığım zaman da eyvah diyeceğim bir geçmişim yok görev süremde.

    YORGUN DEĞİLİM: Yorgun değilim. Kanser oldu, hastaymış, kalp varmış… Gözlük dahi kullanmıyorum çok şükür.

    GENEL BAŞKANIMIZ DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNEBİLİR: Diğer belediyelerle ilgili, partimin diğer siyasi kademelerinde görev yapanlarla ilgili partimin kararları Sayın Genel Başkanımızın ve üst düzey yetkililerinin kararları… Yolda kendilerince değişiklik düşünebilirler.”

    Etiketler: Kadir Topbaş , IBB , gazetehaberleri
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