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    Zarrab’a tahliye muamması

    Razi CANİKLİGİL - NEW YORK
    10.09.2017 - 23:36 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 23:37

    ABD’de yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu yargılanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la ilgili tahliye bilmecesi yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Zarrab’ın önceki gün (09.09.2017) cezaevinden tahliye edildiği görülüyor. Ancak Hürriyet’in ulaştığı Amerikalı yargı kaynakları, Zarrab’ın tahliye edildiği iddiasını doğrulamadı. Dün (Pazar) resmi tatil olduğu için cezaevi yetkililerine ise ulaşılamadı.

    GÜNÜ GÜNÜNE BİLGİ

    Zarrab, 19 Mart 2016’da Miami Havalimanı’ndan ABD’ye girerken tutuklanmıştı. Çok sayıda cezaevi değiştiren Zarrab’ın nakil işlemleriyle ilgili gelişmeler Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesinde günü gününe yer alıyordu ve şimdiye kadar herhangi bir hatayla karşılaşılmadı. Hürriyet’e bilgi veren uzmanlar, Zarrab’ın cezaevinden çıkmasının bu süreçte ancak ‘tanık koruma programı’na alınmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Öyleyse Zarrab, ‘US Marshalls Service’ denilen ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti yetkililerine teslim edilmiş olabilir.

    Zarrab’a tahliye muamması

    MAHKEME BUGÜN

    New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı’na vekâlet eden Joon H. Kim’in hazırladığı son iddianamede, Zarrab için daha önce dört suçlamadan istenen 70 yıl hapis cezası, 90 yıla çıkarılmıştı. Davanın hâkimi Richard Berman, geçen haftaki ara oturumda yeni iddianamenin sanıklara okunması için Zarrab’ı 11 Eylül’de (bugün), Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Attilla’yı ise 25 Eylül’de mahkemeye çağırmıştı. Zarrab, İran’a yönelik uluslararası yaptırımları delmek ve ABD bankalarına yönelik dolandırıcılıkla suçlanıyor.

    30 Ekim’de başlaması planlanan esastan yargılama öncesi başsavcılığın hazırladığı ek iddianameyle eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da davaya sanık olarak eklenmişti.

    Etiketler: reza zarrab , zarrab , gazetehaberleri
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