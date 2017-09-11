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    Hürriyet >Dünya>Son dakika... Zarrab, yeni suçlamaları reddetti

    Son dakika... Zarrab, yeni suçlamaları reddetti

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
    11.09.2017 - 21:23 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 21:45

    New York’ta bugün yeniden hakim karşısına çıkan Reza Zarrab, eski ekonomi bakanı Zafer çağlayan’ın da dahil edildiği yeni iddianamedeki suçları reddetti.

    Ayakları zincirli halde mahkeme salonuna getirilen Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, hakim Richard Berman’ın 'Yeni iddianameyi okudunuz mu? pozisyonunuz nedir?' şeklindeki sorusuna ; ‘İtirazda bulunacağız. ’ karşılığını verdi. Yeni iddianamenin merkezinde artık Halkbank’ın olduğunu söyleyen Brafman, başsavcılığın bize sunduğu Halkbank ile ilgili pek çok belgeyi daha önce incelemediklerini, bunları yeniden gözden geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

    Yaklaşık 10 dakika süren oturumda tarafları bundan sonra izlenecek takvimi belirlemek üzere 25 Eylül’de mahkemeye çağıran hakim Richard Berman, büyük olasılıkla ertelenmesi beklenen 30 Ekim jürili duruşma tarihine şimdilik sadık kalınmasını istedi.

    Zarrab’ın ABD cezaevleri kayıtlarında ‘9 Eylül günü tahliye edildi’ şeklindeki dün yeralan bilginin de böylece hata olduğu ortaya çıktı. Zaten,  bu bilginin yanlış olduğu başsavcılık tarafından belirtilmiş, cezaevi ise bu teknik hatayı dün sabah düzeltmişti. 

    Zarrab’ın avukatı Brafman’ın saç ve sakal bıraktığı gözlenirken, ağabeyinin de üç hafta önce vefat ettiği ortaya çıktı. Öte yandan aynı suçlamalarla yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı Victor Rocco’nunda kalp krizi geçirdiği ve halen hastanede tedavi gördüğü ancak bu durumun duruşma takvimine bir etkisi olmayacağı kaydedildi.

     

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    Etiketler: Reza Zarrab , ABD , Mehmet Hakan Atilla , son dakika
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