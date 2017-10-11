‘Zarrab ile Atilla davası ayrılmalı’

NEW York’ta devam eden Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davasında tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları iddianamenin tümüne itiraz etti. İddianamede Atilla’nın ABD’ye direk etkisi bulunmayan sadece dış kaynaklı faaliyetten dolayı suçlanamayacağını ileri süren avukatlar, ABD finans kuruluşlarının kullanımına dayanan ve Atilla’ya ile gerçek bir bağlantısı olmayan suçlamaların var olsalar bile dış faaliyet nedeniyle bir yabancı olarak kovuşturulamayacağı belirtildi.

BAĞLANTI İDDİA EDİLMİYOR

İddianamadenin 56. paragrafında iddia edildiği üzere Zarrab’ın yasadışı İran işlemlerinden kazandığı paranın ABD finans sistemi vasıtasıyla Amerikan Doları haline dönüştürme planını anlattığı ve bunun Zarrab aleyhine açılan davanın ana hatlarını oluşturduğu hatırlatılan itiraz dilekçesinde; “Atilla’nın ismi iddianame’nin 56. paragrafından başlayarak ABD Doları işlemleriyle bağlantılı olarak bir kez dahi belirtilmemiştir. İkincisi, savcılığın bunu yapamaması nedeniyle hiçbir bağlantı iddia edilmediği açıktır“ denildi.

Savcılık tarafından hazırlanan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da sanıklar listesine ilave edildiği dördüncü ve son iddianameye yapılan itirazda Atilla’nın Türkiye’deki soruşturmalarda da isminin geçmediğine ve İran’a yönelik işlemlerin dolar ile gerçekleşmediğine dikkat çekildi.

Atilla’nın avukatlarının mahkemeye sundukları itiraz dilekçesinden öne çıkan diğer satırbaşları şöyle;

* Atilla’nın ABD bankacılık sistemi veya Amerikan Doları planıyla ilgili savcılık tarafından elde edilen büyük keşiflerde isminin geçtiği herhangi bir belge bulunmadığı gibi, Türkiye’de gerçekleştirilen yüzlerce sayfalık soruşturma raporunda da kendisinden hiç bahsedilmemiştir.

* Atilla’nın bu davadaki ABD işlemleriyle bağlantılı olduğu fikri, Halkbank’ın gıda veya altın işlemlerinin hiçbiri dolar temelli olmadığından bu iddialara ve mantığa aykırıdır.

YANLIŞLIKLA BİRLEŞTİ

İddianamenin reddedilmemesi durumunda da, Atilla’nın davasının Zarrab’ınkinden ayrılmak zorunda olduğunu belirten avukatlar, iddianamede tarafların ve sebeplerin yanlışlıkla birleştirildiğini, bu şekilde davanın birleştirilmesinin caiz olmadığını savundular. Halkbank’ın tuttuğu avukatlar Victor Rocco ve Cathy Fleming tarafından mahkemeye sunulan 30 sayfalık dilekçede, Mehmet Hakan Atilla ile Reza Zarrab arasında geçen kayıtlı konuşmalar hakkında bölümler de yer aldı.