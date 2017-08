'Zararı spekülatör değil üretici görür'

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Demirtaş: "(Bakanlar Kurulu kararları) Bu kararlar geçici olarak fiyatları baskı altında tutabilir ancak bundan en büyük zararı iddia edildiği gibi spekülasyon yapanlar değil, üretici görecektir"

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararı ile Et ve Süt Kurumuna canlı koyun ve keçi, taze veya soğutulmuş et ile karkas et ithalatı, Toprak Mahsulleri Ofisine de buğday, arpa, mısır ve pirinç ithalatı için yetki verildiğini hatırlattı.

Bu kararların buğday hasadının başladığı ve Kurban Bayramı dolayısıyla et tüketiminin artacağı bir döneme gelmesinin ilginç olduğunu savunan Demirtaş, "Anlaşılan odur ki hem yeni buğday hasadı döneminde hem de Kurban Bayramı öncesinde artacağı öngörülen fiyatlar bu yöntemle dizginlenmek istenmektedir.

Nitekim buğday hasadının başladığı günlerde 1 lira civarında olan buğdayın kilogram fiyatı, kararın açıklanmasının ardından 85 kuruşa kadar düşmüştür. Kurbanlık et fiyatlarında da bir düşme olacağı kesindir. Bu kararlar geçici olarak fiyatları baskı altında tutabilir ancak bundan en büyük zararı iddia edildiği gibi spekülasyon yapanlar değil, üretici görecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de et ve hububat fiyatlarının artışını dizginlemek için bu artışın nedenlerinin doğru saptanması gerektiğine işaret eden Demirtaş, hububat ve kırmızı et üretiminin gerilemesinde girdi fiyatlarının aşırı artışı ve destekleme yetersizliğinin etkili olduğunu belirtti.

Demirtaş, "Bu durum değişmediği sürece sıfır gümrüklü ithalat, hastalığı yok etmek yerine ağrıları uyuşturmak gibi bir görev görecek ve sonunda tedavi edilemeyen hastalık nedeniyle ülkemiz bu ürünlerde tamamen dışa bağımlı hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.