‘Zara’nın kalbinde Türk rüzgarı

İTHİB ilk etapta dünya devi Zara’nın İspanya’daki merkezi ‘A Coruna’ şehrinde reklam çalışmalarına başladı. Türk kumaşının bilinirliğini arttırmaya yönelik

yapılacak çalışmalarda reklam yüzü olarak ünlü balet Tan Sağtürk kullanılıyor. Çalışma hakkında bilgi veren İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Proje ağustos ayında başladı ve şubat ayına kadar sürecek. Daha sonra Almanya, İtalya ve İran ile devam edecek” dedi.

A Coruna’da Türk tekstilini sürekli güncel ve göz önünde tutmak için havalimanındaki bütün reklam alanlarını kiraladıklarını anlatan İsmail Gülle, şöyle konuştu: “6 aylığına bunları kullanacağız ve zaman zaman buradaki reklamları değiştireceğiz. Türk tekstilini kalıcı bir reklam atağı içerisinde tanıtmak ve sürekli göz önünde bulundurmak istiyoruz. Kumaş denilince Türkiye’nin akla gelmesini zihinlere kazımak istiyoruz.



Bundan sonra da ünlü şarkıcı Bengü ile çalışma yapacağız. Bengü’lü reklam panolarımız da Avrupa’da yer alacak.” Türkiye’de tekstilin farkındalığını yaratmak için ‘İhracat tasarımla yükselir’ diye bir slogan geliştirdiklerini ve bu sloganı her yerde kullanarak farkındalık yaratacaklarını kaydeden Gülle, “Uluslararası marka açısından tasarım kültürünün bir sonraki adımı da markalaşmak. Bu bize onu getirecek. Bu kadar çok inovatif fikirler bize akabinde markaları ortaya çıkaracak.”