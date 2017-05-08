 Zara Orhan Hakalmaz ile ilk defa bir albümde buluştu

Geçmişte seslendirdiği anonim türkülerden oluşan “Sentez” albümüyle sevenlerinin hasretini dindirecek olan Zara’nın, bu projede konservatuardaki hocası ünlü türkücü Orhan Hakalmaz ile yolları kesişti.

Halk müziğiyle başlayan kariyerinde yaptığı arabesk, sanat ve tasavvuf müziği albümleriyle de büyük beğeni toplayan Zara, 2005 yılında çıkardığı “Zamanı Geldi” albümünden yıllar sonra yine bir türkü albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Türk Halk müziğinin iki usta sanatçısı Zara ile İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda hocası olan Orhan Hakalmaz’ı aynı projede buluşturan albüm müzik dünyasında heyecan yarattı.

PERFORMANSLARI TAM NOT ALDI

Ulus Müzik etiketiyle çıkan Türkülerle Türkiye “Sentez”, Anadolu'nun her rengini içinde barındırıyor. Özenle seçilmiş repertuarında Türkiye’nin 7 bölgesinden 15 anonim türkünün seslendirildiği albümde, iki usta sanatçının bir de düeti yer alıyor. “Ne elmadır ne de nar” şarkısına düet yapan ikilinin uyumu ve performansı dinleyicilerden tam not aldı.