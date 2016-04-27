Zara, arabesk albümünü tanıttı

Zara’nın Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle çıkan yeni arabesk albümü “Derin Aşk 2”nin lansman gecesi sanat dünyasından birçok ünlü ismin de katılımıyla Le Meridien Otel’de yapıldı. Davete İpek Açar, Emel Müftüoğlu, Oya Aydoğan, Volkan Konak, Hakan Altun, Orhan Gencebay-Sevim Emre, Behzat-Birgül Gerçeker, Metin Şentürk, Ayşe Tolga ve Kubat katıldı. Gecede Gülnur Güneş imzalı beyaz bir kıyafet giyen Zara, “Beyaz rengi çok seviyorum. Saflığı ve barışı simgeler, dünyada barış olsun. Yaptığım her işin önce çocuklar sonra dünya için huzur ve barış getirmesini isterim. Kıyafetim barış için olsun. İhtiyacımız olan şey bu dönemde tam olarak budur” dedi.
SİBEL’LE AYNI DENİZDE KULAÇ ATMAK ŞEREFTİR
Kendisine Sibel Can’ın “Arabesque” adlı albümü sorulan sanatçı, “Sibel Can’ı dinledim, zaten olağanüstü bir yorumcu. Kendisini insan olarak da ses olarak da çok seviyorum. Benim için onunla aynı eserleri okumak ve ikimizin aynı denizde kulaç atıyor olması bir şereftir. O olağanüstü, ben de fena sayılmam. Birbirimizi tanıyoruz, tamamlıyoruz” yanıtını verdi.
Kubat, “Hanım evde, bugün yarın eli kulağında bebek bekliyoruz. Kız babası olacağım. Kızlar bizi adam ediyor” dedi.
Volkan Konak, “Normalde lansmanlara gidemiyorum ama kardeşim için geldim. Zara’mı yalnız bırakamam” diye konuştu.
Geceye albümde sekiz şarkısı yer alan Burhan Bayar da katıldı.
Behzat - Birgül Gerçeker, Zara, Ayşe Tolga
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