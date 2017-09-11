Zap'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

11.09.2017 - 15:38 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 15:40
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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