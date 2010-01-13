Zambiya Tokatspor Tunus ve Fenerbahçe

Ziraat Kupası ile ‘Turuncu’ Afrika Uluslar Kupası maçları denk gelince hiçbirini kıramadım. Böylece 90 dakikada dört takım, 44 oyuncu ve 2 hakem üçlüsü ile bir arada iki maç izledim.

Sizi bilmiyorum ama oldum olası Olimpiyat Stadı’nı sevemedim gitti. Seyirciler açısından zorlukları bunca yıla rağmen çözülemedi, onu geçelim. Futbolcular açısından da pek heyecan verici bir stad olmasa gerek. Yazın bile üşüten mimarisi ile Daum’u tüm maç battaniye altında tirtir titretti.

Edip Uras yazıyor

Afrika Uluslar Kupası’nda çok güzel maçlar oluyor. Angola’daki stadlar da futbol da oldukça doyurucu şimdilik sonuçlar da ilginç. Fifa sıralamasında 45. Sıradaki Tunus ile 75. Sıradaki Zambiya D Grubu ilk maçında karşı karşıya geldiler. Gabon grubun diğer maçında Kamerun’a kötü bir sürpriz yaparak kazanmıştı. Zambiya da maçın favorisi Tunus’a 20. Dakikada Mulenga’nın attığı golle öne geçiverdi.

Aynı dakikalarda Avrupa’nın 2010 Kültür Başkenti’nde de sürpriz bir gol vardı. Volkan Babacan uzaktan gelen şutta yapabileceği hatalara bir yeni örnek ekledi, maça konsantrasyon eksikliği ile açıklanabilecek kötü bir gol yedi, Tokatspor öne geçti.

Fenerbahçe ilk yarı boyunca 2.Lig 3. Kademedeki bordo beyazlı rakibi karşısında doğru düzgün pozisyona giremedi. Ciddiye alınmayan bir hazırlık maçı kimliğinde olduğundan, Tokatspor karşılaşması kötü bir antreman maçından öteye gidemedi. Tokatspor ise Olimpiyat Stadı’ndaydı ve gruptan çıkmayı garantileyen ve gitgide işlerini önemsemeyen kadrolu Fenerbahçe ile oynuyorlardı, maçtan önce burada birşeyler yapabileceklerini gözlerine kestirmişlerdi eminim. Alex’in cezaalanındaki sihirli anı skora beraberliği getirdi, onun dışında Fenerbahçe için söylenecek tek şey var: Kötü oynuyor.

Angola’da benzer bir ilk yarı oldu. Zambiya devrenin genelinde oyuna daha hakim gözüktü. Favori Tunus ise 40. Dakikadaki ilk hızlı atağında Dhaoadi ile beraberliği yakaladı ve her iki yarı da 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Istanbul’da goller, Angola’da sessizlik vardı. Tokatspor iyi mücadele etmesine rağmen bitirici hareketlerde maçı Fenerbahçe’ye verdi. Topuz’un golünden sonra yeniden beraberliği yakalamasına rağmen, Guiza’nın golü ile yeniden yenik duruma düşünce işin altından kalkamadılar. Battaniye altındaki Daum’un orta alandaki değişiklikleri de Fenerbahçe’yi fizik olarak ayakta tuttu. Fenerbahçe kupada kayıpsız kaldı.

Afrika’da ise ikinci yarıda mücadele daha çok ortada geçti. Kale önündeki pozisyonlarda Zambiya yine daha etkiliydi ancak sonucu değiştirmek her iki takıma da kısmet olmadı. D Grubu sürprizlere açık kaldı.

İki maçı toplasan bir maç, dört takımı birbirine eklesen bir takım etmezdi ama 44 kişinin mücadelesinden 7 gol çıktı. Futbola olmasa da gole doyduk.