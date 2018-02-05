Zamanla yarış... Küçük kız donmak üzereyken kurtarıldı

BAHÇESARAY ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında, 4 Şubat günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Perişan Temir'in ailesi, endişeye kapılıp hemen jandarmaya haber verdi.

Bunun üzerine çocuğun kimlik ve eşkal bilgileri çevre karakol ve yol arama noktalarına bildiren jandarma, güvenlik korucuları, AFAD ve vatandaşlarla birlikte bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Bir gün boyunca gece ve gündüz arama çalışmalarını yürüten ekipler, kayıp Perişan Temir'i mezraya yakın bölgede bir kayanın dibinde dün gece saat 01.30 sıralarında uyur halde buldu.

İlk müdahalesi jandarma timleri tarafından yapılan Temir'e, jandarma parkası giydirildikten sonra bölgede hazır bekletilen 112 ekiplerine teslim edildi. Temir, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk muayenenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Perişan Temir, ailesine teslim edildiği bildirildi.

Kız çocuklarna kavuşan Temir'in ailesi, büyük mutluluk yaşarken, arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.