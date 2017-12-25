'Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zaman' yarın izleyiciyle buluşacak

Üç semavi dinin ortak değeri Kudüs’ün, geçmişten günümüze uzanan ruhani varlığı, “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı teatral gösteri ile 26 Aralık (yarın) akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde izleyici karşısına çıkıyor. Kültür ve sanatın dili ile evrensel mesajların verildiği dramatik sahne gösterisinde, 130 Devlet Tiyatrosu sanatçısı rol alırken, 70 kişilik teknik ekip de sahne gerisinde görev alacak. Müziğin ve dansın bütünlüğü içinde sahnelenecek oyunda, sahne ile bütünleşen video mapping uygulaması da görsel zenginliği en üst boyuta taşıyacak. “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı dramatik sahne gösterisi kadro zenginliği Türkiye tarihinin “Kudüs” konulu en büyük sahne performansı olacak. Haliç Kongre Merkezi’nde 26 Aralık saat 19:00’da sahnelenecek gösteri ücretsiz olarak izlenebilecek.
Gösteride neler olacak?
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Kudüs Platformu tarafından hazırlanan “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı gösteride Hz. Ömer’den Selahaddin Eyyubi’ye, Yavuz Sultan Selim’den Abdülhamit’e Kudüs’ün manevi kimliğini yaşatmış liderlerin hayatlarından kesitler sunulacak. İrfandan Medeniyete Hareketi Kudüs Platformu'nun “2017 Kudüs yılı” etkinliklerinin gala gösterisine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile birlikte çok sayıda özel davetli de katılacak.
Kudüs şehrinin tarihsel ve kültürel açıdan öneminin anlatılacağı gösteri için çalışmalara bir yıl öncesinden başlandı. Gösterinin Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Salim Tokaç ve A. Necat Birecik üstlendi. Yönetmen Ebru Kara ile Drama Yönetmeni Koray Aydın tarafından sahneye konulacak gösterinin dekor ve kostümlerinde ise Canday Günay Tuna’nın imzası bulunuyor. Koreografisini Pınar Ataer’in yaptığı “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı dramatik sahne gösterisinde ayrıca sahne tasarımı için ileri teknolojiden yararlanıldı. Işık, ses ve müziğin eşliğinde muhteşem bir görsel şölen sunacak olan gösteri, Kudüs’ün bu coğrafya için önemini bir kez daha gözler önüne serecek.
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