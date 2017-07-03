Zamandan kar ettiren 3 dondurulmuş yemek tarifi

PARMESANLI MISIRLI MAKARNA
Malzemeler:
1 bardak konserve mısır, 250 gr spagetti veya fettuccini, 1 bardak parmesan (Kıyılmış veya rendelenmiş), 1 bardak krema, yarım bardak süt, 2 buçuk bardak tavuk veya sebze suyu, biber ve tuz, süslemek için taze kıyılmış maydanoz
Hazırlanışı:
Mısır, makarna, parmesan, krema ve et suyunu büyük bir tencereye koyup kaynatın. Kaynadığında ısıyı ortalayın ve makarnaların yapışmasını önlemek için 2-3 dakikada bir karıştırarak 12-13 dakika kadar daha pişirin. Makarnanız piştikten sonra üzerine tuz ve biber ekin. Servis ederken dilerseniz maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
GÜVEÇTE TON BALIĞI
Malzemeler:
1 paket yumurtalı erişte, çeyrek bardak doğranmış soğan, 2 bardak kıyılmış çedar peyniri, 1 bardak dondurulmuş yeşil bezelye, 2 kutu ton balığı, 2 teneke kutu sıkılmış krema mantar çorbası, yarım dilimlenmiş mantar, 1 bardak ezilmiş patates cipsi
Hazırlanışı:
Erişteniz için hafifçe tuzlanmış suyu kaynatın. Erişteyi kaynamış suya atın ve 8-10 dakika kadar al dente pişirip, süzün. Fırınınızı 220 derecede ısıtın. Başka bir kapta erişte, soğan, bir bardak peynir, bezelye, ton balığı, çorba ve mantarları iyice karıştırın. Tüm malzemeyi fırın kabına aktarın ve önceden ısıttığınız fırınınızda 15-20 dakika kadar pişirin.
TAVUKLU VE BROKOLİLİ ALFREDO
Malzemeler:
Yarım paket linguine, 1 bardak taze veya dondurulmuş brokoli, 2 kaşık tereyağı, 1 adet küp küp doğranmış derisiz ve kemiksiz tavuk göğsü, 1 mantar çorbası, yarım fincan süt, yarım rendelenmiş parmesan peyniri, çeyrek çay kaşığı toz karabiber
Hazırlanışı:
Paket talimatlarına göre linguine’yi pişirin. Son 4 dakikalık pişirme süresinde brokoliyi ekleyin ve piştiğinde süzün. Tencerede tereyağını eritin. Küp şeklinde doğranmış tavukları kavrulana kadar çevirin. Çorba, süt, peynir, karabiber ve linguine karışımını ekleyin ve ısıtın. Parmesan peyniri ile servis edin.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün