Zamandan kar ettiren 3 dondurulmuş yemek tarifi

PARMESANLI MISIRLI MAKARNA

Malzemeler:

1 bardak konserve mısır, 250 gr spagetti veya fettuccini, 1 bardak parmesan (Kıyılmış veya rendelenmiş), 1 bardak krema, yarım bardak süt, 2 buçuk bardak tavuk veya sebze suyu, biber ve tuz, süslemek için taze kıyılmış maydanoz

Hazırlanışı:

Mısır, makarna, parmesan, krema ve et suyunu büyük bir tencereye koyup kaynatın. Kaynadığında ısıyı ortalayın ve makarnaların yapışmasını önlemek için 2-3 dakikada bir karıştırarak 12-13 dakika kadar daha pişirin. Makarnanız piştikten sonra üzerine tuz ve biber ekin. Servis ederken dilerseniz maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

GÜVEÇTE TON BALIĞI

Malzemeler:

1 paket yumurtalı erişte, çeyrek bardak doğranmış soğan, 2 bardak kıyılmış çedar peyniri, 1 bardak dondurulmuş yeşil bezelye, 2 kutu ton balığı, 2 teneke kutu sıkılmış krema mantar çorbası, yarım dilimlenmiş mantar, 1 bardak ezilmiş patates cipsi

Hazırlanışı:

Erişteniz için hafifçe tuzlanmış suyu kaynatın. Erişteyi kaynamış suya atın ve 8-10 dakika kadar al dente pişirip, süzün. Fırınınızı 220 derecede ısıtın. Başka bir kapta erişte, soğan, bir bardak peynir, bezelye, ton balığı, çorba ve mantarları iyice karıştırın. Tüm malzemeyi fırın kabına aktarın ve önceden ısıttığınız fırınınızda 15-20 dakika kadar pişirin.

TAVUKLU VE BROKOLİLİ ALFREDO

Malzemeler:

Yarım paket linguine, 1 bardak taze veya dondurulmuş brokoli, 2 kaşık tereyağı, 1 adet küp küp doğranmış derisiz ve kemiksiz tavuk göğsü, 1 mantar çorbası, yarım fincan süt, yarım rendelenmiş parmesan peyniri, çeyrek çay kaşığı toz karabiber

Hazırlanışı:

Paket talimatlarına göre linguine’yi pişirin. Son 4 dakikalık pişirme süresinde brokoliyi ekleyin ve piştiğinde süzün. Tencerede tereyağını eritin. Küp şeklinde doğranmış tavukları kavrulana kadar çevirin. Çorba, süt, peynir, karabiber ve linguine karışımını ekleyin ve ısıtın. Parmesan peyniri ile servis edin.

Avokadolu ekmek dilimleri