Zamana oynuyorlar

TEKNOLOJİ sektörünün dört gözle beklediği IFA fuarı Berlin’de tüm hızıyla sürüyor. İrili ufaklı birçok şirketin sıkı bir çalışmayla hazırlandığı fuarda tüketicilerin beğenisini kazanmak için yeni stratejiler hayata geçiriliyor. Vestel’in davetiyle katıldığımız IFA’da bu yıl en çok dikkat çeken konuların başında zamandan tasarruf geliyor. Büyük şehirlerdeki yaşam hızı ve yoğun iş temposu zamanın önemi her geçen gün artıyor. Teknoloji şirketleri de zamandan tasarruf edilmesi için geliştirdikleri ürünlerle, kullanıcılarına günlük hayatta dakikalar ve hatta saatler kazandırıyor. Geliştirilen yeni teknolojilerin odağında hız var. Artık çamaşır ve bulaşık gibi evin en önemli cihazlarının hızı arttırılıyor, alınan sonuç kalitesi yükseltiliyor. Yemek pişirme konusunda hayatı kolaylaştıran icatlar önemli bir zaman tasarrufu sağlarken, saç kurutma makineleri bile artık farklı çözümlerle aynı anda iki işin yapılmasını sağlıyor. Biz de IFA’da zamandan tasarruf ettiren teknolojileri araştırdık. İşte o ürünler...

GRUNDIG

SÜRDÜRÜLEBİLİR EV TEMASI

ARÇELİK çatısı altında yer alan tüketici elektroniği markalarından Grundig, ‘Sürdürülebilir Ev 2.0’ temasını hayata geçirdi. Bu kapsamda Grundig, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan ve yemek israfını azaltan, pişirmeden soğutmaya, bulaşık ve çamaşır yıkamadan kişisel bakıma kadar bir dizi yeni ürün geliştirdi. Bu ürünler arasında geri dönüştürülmüş pet şişelerden çamaşır makineleri için tambur yapıldı. Her bir tambur için 60 adet pet şişe kullanılıyor. Grundig’in sürdürülebilir diğer ürünü geri dönüştürülmüş elektik süpürgesi. Üründe kullanılan plastik materyalin yüzde 80’i Arçelik’in Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) tesisinde dönüştürülmüş plastiklerden. Grundig’in buzdolaplarında bulunan ‘Gerçek Zamanlı Stok Takibi’ sistemi ise tüketicilere, gıda takibi yaparak israfını en aza indirme imkanı sunuyor. Arçelik AŞ CEO’su Hakan Bulgurlu, “Grundig, sadece tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan değil, doğal kaynakları korumak için de ileri teknoloji geliştirmeyi benimsiyor. Geleceğe daha iyi bir dünya bırakabilmek için tüketicilerin evlerinde, şirketlerin iş modellerinde sorumluluk alması gerekiyor. Sürdürülebilir bir dünya için ilk adımın evde atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Grundig’in, 7.9 mm inceliğinde yeni LED TV’i modeli Infinity’i tüketicilerin beğenisine sundu. Nano color ve HDR teknolojisi sayesinde canlı renkler ve yüksek detaylar sunan Infinity TV, 55 ve 65 inç seçenekleriyle 2018 yılında tüketicilerle buluşacak.

VESTEL

YENİ LED TV İLE SAHNEDE

VESTEL, IFA’da yeni ultra ince LED TV’yi tanıttı. 1 cm’den daha ince bir LED ekrana sahip olan yeni model, kenarlıksız ve ultra dar çerçevesinin yanı sıra arka panelinin çok ince olmasıyla dikkat çekiyor. UHD TV’ler, Yüksek Dinamik Aralık (High Dynamic Range- HDR) teknolojisi ve Geniş Renkli Gamut panel özelliklerine sahip olan model, 55 ve 65 inç olmak üzere 2018 yılının ilk yarısında satışa çıkacak.

YENİ SAÇ KURUTMA YÖNTEMİ

Saç kuruturken ellerin dolu olmasından dolayı başka bir iş yapabilmek mümkün değil. Özellikle uzun saçlılar dakikalarını bu işe harcıyor. Profi Care şirketinin ‘PC-HTH 3003’ adındaki saç kurutma makinesi farklı bir çözüm sunuyor. İçine hava dolan bir kaska sahip olan modelin ucuna kurutma makinesi bağlanıyor. Daha sonra makine çalıştırılıyor. Bu esnada saçınız kururken siz de başka bir işle uğraşabiliyorsunuz.

45 DAKİKA CEPTE

Beko’nun geliştirdiği ‘UltraFast’ adındaki teknoloji, çamaşırları hızlı yıkama ve kurutmasıyla dikkatleri çekiyor. 5 kilogram çamaşırı en yakın rakibinden yaklaşık 45 dakika daha kısa sürede yıkayıp kurutan modelde hem yazılım hem de donanım olarak dikkat çeken özellikler yer alıyor. Yüksek güçlü ısıtıcı, fan, özel tasarımlı ısı eşanjörü ve özel bir algoritmaya sahip olan model, şu anda tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.

20 DAKİKADA BUZ

Vestel standında sergilenen yeni nesil buzdolabında hızlı bir buz yapma teknolojisi bulunuyor. 20 dakikada buz hazırlayan model, kullanıcıların bekleme süresini oldukça düşürüyor. Aynı zamanda şişeleri de hızlı soğutmasıyla öne çıkan modelde, ayrıca sesli komut ile kapısı açılma özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca model’in 33dBA’lik çalışma sesi de rakiplerine fark atan özellikleri arasında yer alıyor.

ÇİFT MOTORLA YARIYA İNDİRİYOR

Yıkamayı unutulan eşyaların çamaşır makinesi çalışırken bile koyulabilmesini sağlayan Samsung’un AddWash teknolojisi yenilendi. Daha önce çamaşır eklemek için belli bir zaman beklemek gerekirken, yeni teknolojide kullanıcılar istedikleri zaman makineye çamaşır atabiliyor. Ayrıca yeni modelde kullanılan ‘Qdrive’ adlı çift motor teknolojisi yıkama süresini yarıya indiriyor.

CAMIN ÇİFT TARAFINI SİLİYOR

Cam silme robotları her geçen gün yenilenmeye devam ediyor. Motorla cama vakum yaparak yapışan robotlara yeni bir seçenek daha geldi. Mıknatısla cama yapılan Window Mate adındaki model, aynı anca camın her iki yüzünün de temizlenmesini sağlıyor. Bu da kullanıcılara zamandan önemli bir tasarruf yapmasına imkan tanıyor. Kablosuz olarak kullanıldığı için kolaylık sağlayan model ayrıca, mıknatıslı teknolojisi sayesinde şarjı bitse bile camda kalmayı başarıyor.