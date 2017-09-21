Zamana karşı yarış! Enkaz aramaları sürüyor!

Okulun çökmesi sonucu en az 21 çocuğun ve 5 yetişkinin öldüğüne inanılıyor, çok sayıda kişi de kayıp. Yetkililer 13 yaşındaki bir kız çocuğunun bir masanın altına saklandığına inandıklarını söyledi.

Görüntüler ise Meksika televizyonları tarafından canlı yayınlanan ve halkın merakla takip ettiği kurtarma çalışmalarına ait. Okuldaki kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

El Universal gazetesine konuşan, enkaz altında kalan çocuklardan bazılarının anne ve babaları ise çocuklardan WhatsApp uygulaması üzerinden mesajlar aldıklarını söyledi.

Bir kız çocuğunun "Ben iyiyim, yanımda sıkışmış dört çocuk daha var, yardım edin, susadık" yazdığı belirtildi. Reuters haber ajansı ise WhatsApp mesajı söylentilerinin enkaz çevresindeki kurban yakınları arasında dolaştığını ancak doğrulanamadığını bildirdi.

Enrique Rebsamen İlkokulu, depremde yıkılan onlarca binadan biriydi. Okulun enkazında 500 asker ile 200 polis ve gönüllü çalışıyor.

Yetkililer, başkent Meksiko'da çöken binaların enkazından 52 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto da felaket kurbanları için ülke çapında 3 günlük yas ilan etti.

Depremde hasar gören Jojutla kentini ziyaret eden Nieto halktan kurtarma faaliyetlerine katılmalarını istedi.

Nieto "Bu ortak çabanın bir parçası olmak önemli" dedi.

Hükümetin elindeki verilere göre 7,1 büyüklüğündeki depremde en büyük can kaybı şu kentlerde yaşandı;

Meksiko: 100 ölü

Morelos eyaleti : 69 ölü

Puebla eyaleti: 43 ölü

Mexico eyaleti : 13 ölü

Guerrero: 4 ölü

Oaxaca: 1 ölü

Bu arada polis, yağmayı önlemek için depremden zarar gören bölgelerde güvenlik önlemlerini arttırdı.