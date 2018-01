Zaman sihirbazı, arkadaş canlısı, cesur Anton’un maceraları

Anton üçlemesinin ilk kitabı olan ‘Zaman Sihirbazı’nda, macera bir sabah Anton’un yüzünden anne ve oğulun gecikmesi ile başlıyor. Sürekli söylenen anne ve henüz ’zaman’ gibi soyut bir kavramı anlayamayan Anton’un aralarında geçen olaylar oldukça eğlenceli bir dille aktarılıyor.

Bu kitapta görüyoruz ki biz yetişkinler “zamanı unutmayı beceremiyoruz” ve o anda gerçekte çocuğun ne hissettiği ile ilgilenmiyoruz çünkü sürekli meşgulüz. Biz böyleyken atladığımız diğer konu ise çocukların bizden çok daha fazla zamanlarının olması! Yapabileceğimiz tek şey, onlarla aynı zaman düzleminde buluşmak!

İkinci kitap olan ‘Cesaret Ustası’nda Anton, okul gezisinde, çıktığı gece yürüyüşünde korku ile yüzleşiyor. Yürüyüşte bir yaban domuzu ile karşılaşan Anton rol modeli büyükbabasından öğrendiklerini hatırlar: “Korkunun üstesinden gelinebilir. Bir kere korkularının üstesinden gelirsen, bir sonraki sefer, sadece ilk baştakinin yarısı kadar korkarsın. Böylece korkular her seferinde giderek azalır.” Anton da bu karşılaşmada hemen düdüğünü çalar. Öğretmeninin, bu yaptığı cesurca hareketten dolayı, arkadaşlarının yanında onu takdir etmesi, Anton’un özgüveninin artmasına neden olur.

Psikoloji kuramcısı Erikson’a göre bu dönemde çocuğun birinci görevi ‘sosyal yeterlik’ duygusunu kazanmasıdır. Okul çağına ait sosyal duygusal gelişim özelliklerinin rahatça gözlenebileceği bir örnek olan üçüncü kitap ‘Arkadaş Canlısı’nda Anton, her yaşadığı sosyal deneyim ile adım adım “Gerçek arkadaşlar nasıl olmalıdır?” sorusuna cevap arar.

Anton ve arkadaşlarının okula yeni gelen Viktorya ile ilgili yaşadıkları serüvende, çocukların farklı kişiliğe sahip bireylerle yaşadıkları deneyimler ve sosyal problemlerle nasıl başa çıkabileceklerinin küçük bir modelini görüyoruz. Arkadaş grubunun önemli olduğu bu evrede çocuklar kitabın sonunda ‘dünyanın en iyi arkadaşı tarifi’ni yaparlar.

Her üç kitap da yalın ve mizahi bir dille yazılmış olduğundan, sadece çocukların değil yetişkinlerin de keyifle okuyacakları eserler. Çocukların yaşadıklarının, bir çocuğun gözünden tüm açıklığı ile anlatıldığı bu kitaplar, görseller ve akıl haritaları ile de desteklenmiş.



YETİŞKİNLER İÇİN İPUÇLARI

Eserlerin diğer bir can alıcı noktası, bu yaş grubundaki çocuklarla bir arada olan yetişkinlerin, çocuklarla iletişim konusunda birçok ipucu elde edebilecek olması. Ayrıca isterlerse, zamanı kullanma, cesaret ve sosyal ilişkiler konusunda da bir özdeğerlendirme yapma fırsatı bulabilirler.

Aynı zamanda pedagoji eğitimi alan yazar Meike Haberstock’un ‘Anton’ serisi, çocuk gelişimine dair bilimsel ve eğitimli bir bakış açısı sunan, öte yandan son derece eğlenceli diliyle beğeni toplayan kitaplardan oluşuyor. Çocuklarıyla birlikte yaratıcı bir okuma serüvenine girmek isteyen ebeveynler için ideal.







ANTON’UN MACERALARI

ZAMAN SİHİRBAZI

CESARET USTASI

ARKADAŞ CANLISI

Meike Haberstock

Çeviren: Olcay Mağden Ünal

Tudem Edebiyat, 2017

Toplam 368 sayfa, 70 TL.