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Zaman makinesi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±!

04.10.2010 - 17:57 | Son GÃ¼ncelleme:

Bomonti zaman makinesini harekete geÃ§irdi.

3 yapÄ±dan oluÅŸan zaman makinesi, navigasyon aracÄ±, zaman dÃ¼zeneÄŸi ve dÃ¼zeneÄŸi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak anahtardan meydana geliyor. Makineyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã¶nce gitmek istenen tarih belirleniyor ardÄ±ndan dÃ¼zeneÄŸi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran kol indirilerek seÃ§ilen tarihe doÄŸru yolculuk baÅŸlÄ±yor. Zaman makinesini ilk kullananlar bu farklÄ± deneyimi Facebook veya e-mail yoluyla paylaÅŸmaya baÅŸladÄ± bile. Siteye ziyaretler akÄ±n akÄ±n devam ediyor.Â 

Detaylar iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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