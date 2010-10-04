Zaman makinesi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±!

Bomonti zaman makinesini harekete geÃ§irdi.



3 yapÄ±dan oluÅŸan zaman makinesi, navigasyon aracÄ±, zaman dÃ¼zeneÄŸi ve dÃ¼zeneÄŸi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak anahtardan meydana geliyor. Makineyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã¶nce gitmek istenen tarih belirleniyor ardÄ±ndan dÃ¼zeneÄŸi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran kol indirilerek seÃ§ilen tarihe doÄŸru yolculuk baÅŸlÄ±yor. Zaman makinesini ilk kullananlar bu farklÄ± deneyimi Facebook veya e-mail yoluyla paylaÅŸmaya baÅŸladÄ± bile. Siteye ziyaretler akÄ±n akÄ±n devam ediyor.Â

Detaylar iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.Â Â Â Â Â Â Â Â Â