Zam yağacak

Yeni yılla birlikte köprü, otoyol, tarfik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisine (MTV) zam geliyor. 2017 yılının geride kalmasıyla birlikte zamlı yıl başlangıcıyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “2 Ocak’tan 2 Ocak’a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak yeni fiyatlar ortaya çıkıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız” diye yanıt verdi. YİD modeliyle yapılan köprü ve otoyollarda fiyatlar belirlenirken, 2 Ocak’taki dolar kuru baz alınmıştı. O dönemde dolar kuru yaklaşık 3,53 lira idi. Şimdilerde ise dolar lira karşısında ortalama 3,78 liradan işlem görüyor. Bununla birlikte zam oranın ise bu rakamlarla ortalama yüzde 8-9 civarında olması bekleniyor. YİD modeliyle yapılan otoyol ve köprülerde ABD’deki tüketici fiyatları endeksindeki artış kadar artırılması gerekiyor. Yılın başında 25 dolarla sabit tutulan Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin hesaplamalara göre şu an araç başına 40 doları aştığı düşünülüyor. Bu farkı ise devlet hazineden ödüyor. Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine geçen yılın başında da zam yapılmıştı. Otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, boğaz köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçiş ücreti yüzde 15, Boğaz köprüleri ücreti yüzde 48 oranında artırılmıştı. Yeniyıllda trafik cezaları ücretlerinde de zam yapılacak

* 2018'in en düşük ceza, “taşıma sınırı üstünde yolcu alan” sürücülere 85 lira olarak kesilecek.

* En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile “geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler” için uygulanacak.

* Ayrıca yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar ve dağıtanlar 11 bin 885 lira ile cezalandırılacak.

* “Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara” 488 lira para cezası kesilecek.

SAHTE PLAKAYA 5 BİN 942 LİRA

* Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranlar, 2018'de bin 2 lira ceza ödeyecek.

* Ruhsatsız araç kullananlar ile tescil plakasını farklı bir yere takanlara 108 lira, aykırı plakaya 488 lira ceza verilecek.

* Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olan plakalara 488, tescilli plakaya 2 bin 18 lira ceza kesilecek.