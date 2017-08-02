"Zam şampiyonu" sivri biber

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında İTOnun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksinde yer alan 242 ürünün 79'unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

SİVRİ BİBERİN FİYATI YÜZDE 46.40 ARTTI

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan sivri biber, 2017 Temmuz ayı itibariyle yüzde 46.40 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler ulaştırma ve haberleşme grubunda yer alan yüzde 22.45 ile şehir içi vapur yolcu ücreti, yüzde 13.04 ile şehir içi raylı sistem-otobüs yolcu taşıma ücretleri ve yüzde 10.51 ile elma oldu.ÿ

KARPUZ YÜZDE 38.39 UCUZLADI

2017 Temmuz ayında karpuz yüzde 38.39 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22.76 ile şeftali, yüzde 22.73 ile kavun ve yüzde 21.60 ile bamya oldu.ÿ