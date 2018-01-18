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Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir?

Zahide Yetiş, ekranların takip edilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Sabah programları sunan ve yakın zamanda hamile olduğunu duyuran Zahide Yetiş, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2014 yılında dünya evine giren ve evliliklerini bir de bebekle taçlandıran Zahide Yetiş ve eşi Cem Arısoy kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 15:34 | Son Güncelleme :

Zahide Yetiş, Cem Arısoy ile 16 Eylül 2014 tarihinde hayatını birleştirmiştir. Peki, Cem Arısoy kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

CEM ARISOY KİMDİR?

Cem Arısoy, Zahide Yetiş ile 16 Eylül 2014 yılında Paris’te evlenmiş iki gün sonra’da İstanbul Kuruçeşme’de düğün yapmıştır.

Zahide Yetiş 1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Doktorum programıyla tanındı. ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten beri SHOW TV'de haftaiçi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'le programını sunmaktadır. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır. Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı Hey! Biz de Buradayız isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.

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