Zaharova'nın başörtüsü Rusları kızdırdı!

Sergey Lavrov’un Suudi Arabistan’daki temaslarına katılan Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yerel geleneklere uyumlu olmak için tesettür benzeri kıyafete bürünmesi Rusları kızdırdı.

Gerçekleştirdiği dış geziler sırasında beklenmedik çıkışlarıyla adından söz ettiren Zaharova, Suudi Arabistan gezisinde de kıyafetiyle sürpriz yaptı. S.Arabistan gezisine kıyafet olarak önceden hazırlandığı her halinden belli olan Zaharova, Facebook hesabından bu fotoğrafları paylaştı. Fotoğrafların altına not da düşen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “S.Arabistan’a ayak bastığımızda bana kıyafet konusunda kurallara uyup uymayacağımı sordular. Ben de elbette uyacağım dedim” satırları okundu.





Ancak Zaharova’nın paylaştığı S.Arabistan fotoğrafları Rusya’daki Facebook takipçileri tarafından negatif karşılandı. Yapılan yüzlerce yorumda özet olarak, “Bu cambazlık senin neyine. Müslüman Arap ülkesinde geleneklere saygılı olmak normal. Ancak bunu bir şov şekline dönüştürmek hiç yakışmamış. Avrupa ülkelerinden S.Arabistan’ı ziyaret eden kadın politikacılar kıyafet değiştirmeden nezaketen başını örtmekle yetinmekte. Sen ise palyaçoluk yapmışsın” notlarını düştü

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



