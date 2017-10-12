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    Zaharova 'Türkiye' sorusuna böyle yanıt verdi

    Nerdun HACIĞLU / MOSKOVA
    12.10.2017 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım'a ilişkin açıklamaları ile ilgili soruya “Kırım hakkında yapılan tanıma veya tanımama açıklamaları Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmez” yanıtını verdi.

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Erbil merkezli “Rudaw” Kürt kanalının “Türkiye Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımıyor. Suriye’de işbirliğiniz etkilenecek mi?” sorusuna “Kırım hakkında yapılan tanıma veya tanımama açıklamaları Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmez” yanıtını verdi.

    Zaharova’nın Moskova’da düzenlediği haftalık bilgilendirme basın toplantısında Rudaw televizyon kanalının “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımadıklarını dile getirdi. Bu açıklama Ankara ile Moskova arasında Suriye’deki işbirliğini etkileyecek mi?” sorusunu yöneltti.

    Zaharova, “Kırım hakkında kimin tarafından yapılırsa yapılsın tanıma veya tanımama açıklamaları Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmez. Rusya’nın çalıştığı birçok partneri var. Her birisinin de farklı çıkarları vardır” dedi

    Etiketler: RUSYA , kırım , Rudaw
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