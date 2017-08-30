Zaferin 95. yıldönümü... Ankara'da resepsiyon başladı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Vuslat Doğan Sabancı ve Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila da resepsiyona katılıyor.



Resepsiyonda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile Doğan ailesinin samimi sohbeti objektiflere böyle yansıdı.









CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUKLARA SESLENDİ

30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüden konuklara seslendi. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;



-Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine hoşgeldiniz. Resepsiyonumuza teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizlere bu toprakları vatan yapmak için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum.

- En son 15 Temmuz'da sokaklara dökülen kardeşlerimizle bu hakikati görme şansı bulduk. Terör örgütleri hain emellerine ulaşamayacak. Bağımsızlık bizim milletimizin karakteridir. Ya istiklal ya ölüm özgürce yaşama irademizin beyanıdır. Bugün yoğun bir mücadele veriyoruz. Arakan'da zulüm gören mazlumları yalnız bırakamayız. Çünkü biz dünyada gördüğümüz kötülükleri düzeltmekle mükellefiz.

- Bugün eğer dünyanın neresine gidersek gidelim Rabbim bizleri başımızı öne eğdirecek hatalardan muhafaza etsin. Bizleri Malazgirt Zaferi gibi 564. yıldönümüne ulaştığımız İstanbul'un fethi gibi ve işte bugün Dumlupınar Zaferi gibi başarılarla yükseltsin.



- Gerektiğinde gönlümüzle ve sözümüzle mücadele etmesini biliriz. Değerli misafirler günümüz dünyasında mücadeleler iç içe yürümektedir. Biz 15 yıldır ülkemizin gücünü artırma çabası içinde olduk.

- Maruz kaldığımız örtülü ambargolara müttefiklerimizle yaşadığımız sorunlara rağmen projelerimizde herhangi bir gerileme yoktur. Bölgedeki tüm seçenekler önümüzdedir.



- Bumerang gibi bunlar dönüp zamanı gelip onları vuracak. Teknolojinin küreselleştiği bu dünyada terörü Ortadoğu'ya hapsedeceğini sananlar yanılıyor. 911 kilometre Suriye sınırında biz yaşıyoruz onlar değil. Her türlü tedbirimizi aldık. Fırat Kalkanı'nda ne yaptısyak aynı şekilde bu görevi ifa etmenin hazırlığı içindeyiz.

- Son dört yıldır ardı arkası kesilmeden yapılan saldırılara rağmen mücadelemiz devam ediyor. Yılın ikinci çeyreği için yüzde 7'lik bir büyüme bekliyoruz. Uluslararası yatırımlar sürüyor. Artık Türkiye güvenli bir limandır. Türkiye dostlarına sadece faydası dokunmuş kendisine husumet besleyen ülkelere hayal kırıklığı yaşatmış bir ülkedir.



- 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. Görev yapmakta olan tüm askerlerimize selamlarımı gönderiyorum. Tüm şehitlerimizin ailesine şahsım ve milletim adına şükranlarını sunuyorum. Kalın sağlıcakla.