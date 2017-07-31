Zafer Bayramı’nda ‘Adalet Kurultayı’

KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇADIR OFİS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay boyunca alandan ayrılmayacak. Kılıçdaroğlu’nun çalışması için bir ‘çadır ofis’ oluşturulacak. CHP Lideri, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta sona erecek olan kurultay boyunca hem etkinlikleri takip edecek hem de partiye ilişkin çalışmalarını buradan sürdürecek. Kurultaya katılanlar geceleri çadırda kalacak. Kamp alanında, ‘Türkiye’de yaşanan adaletsizliklere ilişkin hafızanın canlanması amacıyla’ etkinlikler yapılacak. Bu etkinlikler sergi, film gösterimi veya sözlü anlatım şeklinde de olabilecek. Haksızlıklara ilişkin insan hikâyeleri anlatılacak, paneller düzenlenecek. Çadırlarda atölye çalışmaları yapılacak. Kurultay, ‘Adalet Yürüyüşü’ gibi partiler üstü bir anlayışla hayata geçirilecek. Kurultaya 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ blokunda yer alanlarla ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek veren bütün parti ve grupların katılması sağlanacak.

AMAÇ ÇÖZÜM REÇETESİ

Yürüyüşle adalet talebini dile getiren CHP, kurultayda da çözüm reçetesini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bunun için yapılacak atölye çalışmalarında “Türkiye adalet sorununu nasıl çözer?” sorusuna yanıt aranacak.

Çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkacak formül, tek bir partinin mutfağından değil, farklı siyasal parti ve grupların ortak çözüm önerisi olacak.”

CHP’NİN KURULTAY NEDENİ

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dünkü basın toplantısında şunları söyledi: “Neden kurultay? Çünkü tarihimizde atalarımız bütün büyük devlet meselelerini ve toplumsal sorunları kurultayla çözmüşler. Çanakkale çok önemli bir merkez. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, bir millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı yer. Bu nedenle, bu büyük ortak davanın tartışmasını Çanakkale’de yapmanın anlamlı olacağı görüşü ortaya çıktı. 26-30 Ağustos, Büyük Taarruz’dan büyük zafere giden yolun tarihidir. Bu nedenle, milletimizin bir yeni büyük taarruzunun, zaferinin görüşmelerinin yapılacağı bir yer olacaktır.