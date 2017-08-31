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    Zafer Bayramı yurt dışında da kutlandı

    Ali VARLI - Halil YETKİNLİOĞLU
    31.08.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 10:08

    30 Ağustos Zafer Bayramı, Avrupa’da da kutlandı. En renkli kutlamalardan biri İngiltere’nin sahil kenti Brighton’da yapıldı. Türk dernekleri tarafından düzenlene kutlama programı, büyük bir coşkuya sahne oldu

    BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın ev sahipliğinde Berlin Büyükelçiliği’nde yapılan kutlamaya Türk sivil toplum temsilcileriyle birlikte Berlin’de temsilcilikleri bulunan ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri katıldı. Almanya Dışişleri ile Federal Savunma Bakanlıklarından temsilcilerin yanı sıra Yemen, Güney Afrika, Japonya, İran, Pakistan, Sudan ve Brezilya büyükelçileri hazır bulundu.

    Zafer Bayramı yurt dışında da kutlandı

    Büyükelçi Ali Kemal Aydın, eşi Berna Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşesi Deniz Albay Gökhan Gürbüz, eşi Serpil Gürbüz ve Hava Ateşi Albay Rüstem Karagöz ile eşi Ümit Karagöz konukları kapıda karşıladı.

    ŞEHİTLERE SAYGI DURUYUŞLA BAŞLADI
    Bayram, şehitler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Daha sonra İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Türk Silahlı Kuvvetlerini anlatan kısa video görüntüsünden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı Almanca ve Türkçe okundu. Ardından kürsüye çıkan Albay Gürbüz, Kurtuluş Savaşı’nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Albay Gürbüz, “Emperyalizmin ilk kez yenilgiye uğratıldığı bir zaferdir. Bu zafer diğer ülkelere de ilham vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz” dedi.

    Zafer Bayramı yurt dışında da kutlandıDeniz Albay Gökhan Gürbüz

    BÜYÜKELÇİ RESEPSİYON VERDİ
    Londra’da, Zafer Bayramı resepsiyonu, Türkiye’nin Londra Büyükelçilik rezidansında yapıldı. Konuklar kapıda Büyükelçi Abdurrahman- Esra Bilgiç, Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, eşi Selva Işık, Kara Ataşesi Yarbay İsmail Candan Aşçı ve eşi Burcu Aşçı tarafından karşılandı. Resepsiyona Londra Büyükelçiliği Deniz Ataşesi Deniz Yarbay Ercan Eğmez, Hava Ataşesi Yarbay Onur Kıyıcı ve NATO karargahında görev yapan Türk personeli ve büyükelçilik görevlilerinin yanı sıra Başkonsolos Çınar Ergin de katıldı.

    Zafer Bayramı yurt dışında da kutlandı

    Büyükelçi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okudu.
    Resepsiyonda konuklara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Türk ve İngiliz çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda ayrıca KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topcu, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu, Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşaviri Selçuk Can, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Kanada Askeri Ateşesi Rory Radford ve Sri Lanka Askeri Ateşesi Brigadier Fernando da vardı.

    Zafer Bayramı yurt dışında da kutlandı

    BRIGHTON’DA RENKLI KUTLAMA
    İngiltere’nin sahil kenti Brighton’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (İngiltere ADD) öncülüğünde, Hoş Seda Kültür Sanat Merkezi’nin katkılarıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.
    Kutlama için Brighton’a gelenleri, Brighton Anadolu Arkadaşlık Grubu üyeleri karşıladı. Sahilde yapılan kutlamada asılan İngilizce pankartları, Türk bayrakları, konuşmalar ve birlikte söylenen marşlar, tatilcilerin büyük ilgisini çekti.

    Zafer Bayramı yurt dışında da kutlandı

    Yapılan konuşmalarda 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim’in önemi anlatıldı. Daha sonra yurtdışındaki Atatürkçü Düşünce Dernekleri’nin oluşturduğu Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nun, kutlama mesajını okudu. Mesajda, “Milletimiz milli değerlerini korumaya, milli bayramlarını gurur ve coşkuyla kutlamaya kararlıdır” denildi.
    Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunduğu kutlama, Hoş Seda ve Fasl- i Keyf üyelerinin eşliğinde hep birlikte söylenen İzmir Marşı ve zafer türküleriyle büyük bir coşkuya dönüştü.
    Kutlamadan sonrası hazırlanan ev yapımı yiyecekler ikram edildi.

    Zafer Bayramı yurt dışında da kutlandı

    KONUKLARA DÖNER İKRAM EDİLDİ

    Zafer Bayramı, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen’in verdiği resepsiyonla kutlandı. Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen, askeri ateşe Metin Demirkıran ve eşi Naciye Demirkıran, elçilik rezidansına gelen misafirleri kapıda karşıladı. Resepsiyona yabancı elçiliklerde çalışan askeri ateşeler, müsteşarlar, müşavirler ve basın mensupları da katıldı. Davetliler için büyükelçiliğin yani sıra rezidansın bahçesi de açıldı. Büyükelçiliğin aşçıbaşı Halil Pehlivan’ın hazırladığı Türk mutfağına has yiyecekler ve içeceklerin misafirlere ikram edildiği resepsiyonda özel olarak döner kebap ikram edildi.

    Zafer Bayramı yurt dışında da kutlandı

     

    Etiketler: Zafer Bayramı , Avrupa , ALMANYA , Brighton
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