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    Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 18:41 | Son Güncelleme:

    Zafer Algöz kimdir sorusu birçok kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya devam ediyor. Dahil olduğu film ve projelerle izleyenlere oldukça eğlenceli dakikalar yaşatan deneyimli oyuncu Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşındadır? İşte oynadığı filmler.

    Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur.

    1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

    1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

    FİLMLERİ

    Deli Aşk - 2017
    Hayatımın Aşkı - 2016
    Kaçma Birader - 2016
    Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
    Tut Sözünü - 2015
    Küçük Ağa (dizi, 2014) - 2015
    Pek Yakında - 2014
    Beni Böyle Sev - 2014
    Mihrap Yerinde - 2014
    İntikam - 2013
    Sultan 2012
    Uzun Hikaye - 2012
    İbreti Ailem - 2012
    Mor Menekşeler - 2011
    Dedemin İnsanları - 2011
    Leyla ile Mecnun - 2011
    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
    Mükemmel Çift - 2010
    Yahşi Batı - 2010
    Umut - 2009
    A.R.O.G - 2008
    Cumhur Cemaat - 2007
    Kurtlar Vadisi Pusu - 2007
    Hasret - 2006
    Umut Adası - 2006
    Sınav - 2006
    Kapıları Açmak - 2005
    O Şimdi Mahkum - 2005
    Çınaraltı - 2003
    Esir Şehrin İnsanları - 2003
    Cesur Kuşku - 2001
    Evdeki Hesap - 2000
    Duruşma - 1999
    Salkım Hanımın Taneleri - 1999
    Utanmaz Adam - 1998
    Komşu Komşu - 1997
    Ağır Roman - 1997
    Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
    Oğlum Adam Olacak - 1995
    Saygılar Bizden - 1992

    Etiketler: zafer algöz kimdir , zafer algöz kaç yaşında
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