Zac Efron: Pamela'yı sıkı takip ediyordum

◊ Öncelikle yeni filminizden söz etmem gerekir biliyorum ama “Baywatch” ile başlayacağım... Bizim gençliğimizin efsane dizisi, sinema filmi olarak geri geliyor. Nasıl geçiyor çekimler?

- Benim de çocukluğumun en favori dizisiydi... Hiçbir bölümünü kaçırmazdım. Dizinin de, Pamela Anderson’ın da sıkı takipçisiydim. Dünya çapında büyük şöhrete sahip bu markanın hakkını vermek için elimden geleni yapıyorum. Film gelecek yıl mayıs ayında gösterime girecek. Çekimleri neredeyse bitirdik.



◊ Eminim o filmdeki rolünüz için çok sıkı bir diyet uyguladınız...

- Kesinlikle... Tüm hazır, paketlenmiş, katkı maddesi içeren yiyecek ve içecekleri hayatımdan çıkardım. Her şeyin tazesini yiyip içiyorum. Tamamen organik besleniyorum.



◊ Bu yeterli olmasa gerek... Ya egzersiz programı?

- Sabah 05.00’te başlayan yoğun bir fitness programım var. Rol arkadaşım Dwayne Johnson da çok yardımcı oldu. Zaten onun vücudunu görüp de imrenmemek mümkün değil. Dwayne bana büyük motivasyon oldu.



◊ Gelelim yeni filminize... “Mike and Dave Need Wedding Dates”in konusundan biraz bahseder misiniz?

- Bu bir komedi filmi. Hawaii’de çektik. Mike ile Dave gece hayatını seven, maceracı, deli dolu iki kardeş. Anne ve babalarının, kız kardeşlerinin düğününe sevgilileriyle gelmelerini istemesi üzerine internete kiralık kız arkadaş ilanı veriyorlar. Film de o ilandan sonra başlarına gelen komik olayları konu alıyor. Çok eğlenceli bir film oldu, komedi severlere duyurulur.



◊ Senaryo gereği de olsa kız arkadaş, sevgili konuları açılmışken sorayım; hayalinizdeki kız arkadaş nasıl biri?

- Maceracı, eğlenceli, benim bilmediklerimi bilen, anlatan bir kız.



◊ Onu bulmak çok mu zor?

- Aslında böyle bir kız arkadaşım vardı. Onun için özel beste bile yapmıştım. Sonra yüzlerce insanın önünde şarkımı ona söyledim. Çok heyecanlanmıştım ama sonu güzel olmuştu.

UMARIM İSTANBUL’DA DA YOLDA BENİ TANIYAN BİRİLERİ ÇIKAR,

◊ Türkiye’deki hayranlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Hayatta en sevdiğim şey seyahat etmek, yeni insanlar ve kültürler tanımak... İnşallah günün birinde İstanbul’u da ziyaret ederim ve yolda yürürken hayranlarım tarafından tanınırım. Farklı ülkelerde bile sevilmek, bu işin en güzel yanı bana kalırsa.

ŞÖHRETİ, KIRMIZI HALILARI, YALANDAN GÜLÜMSEMEYİ, SAHTE POZLARI SEVMİYORUM

◊ Çok erken yaşlarda şöhrete kavuştunuz, hiç sıradan hayatı özlediğiniz olmuyor mu?

- Bazı kişiler şöhret olmak için doğmuştur, o gösterişli hayat onların her şeyidir. Benim içinse sadece işimin bir parçası. Kırmızı halıları, davetleri hiç sevmiyorum. Aynı şekilde yüzlerce kameranın aynı anda fotoğrafımı çekmesini, sahte pozlar vermeyi de... Şöhretin tek sevdiğim tarafı hayranlarımın koşulsuz sevgileri. Elimden geldiğince sıradan, normal yaşamaya çalışıyorum. Belki de erken yaşta şöhret olmam beni bu kadar doyurmuştur.



Baywatch’un sinema versiyonunda Dwayne Johnson ve David Hasselhoff da rol alıyor.