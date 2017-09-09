Zabıta Soylu

Zabıta Teşkilatı’nın Türkiye’nin milli değeri olduğuna vurgu yaparak, “Bu yapının hem yerel karakterini korumak hem de bir arada tutmak ve geliştirmek zorundayız” diyen Bakan Soylu, “Ne sorununuz, ne sıkıntınız, ne söyleyeceğiniz varsa, emre amade olduğumuzu, çözmek zorunda olduğumuzu bilmelisiniz. Bizimle ve Bakanlığımızla alakalı ne iş varsa, işin içinde olacağımızı, uzaktan bakmayacağımızı ve meselelerin çözülmesi noktasındaki irademizdeki samimiyetimizi hep birlikte ortaya koyacağımızı bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu. Ziyaretin sonunda Soylu’ya, Türkiye’nin farklı illerinden gelen zabıta personeli, günün anısına hediyeler takdim etti. Soylu, daha sonra zabıta üniforması giyerek fotoğraf çektirdi.