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    Zabıta, esnaf ve işçiler... Ortalık karıştı

    Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)
    08.10.2017 - 17:02 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi’nde bir binanın yakımını yapan işçiler, zabıta ve çevredeki esnafın karıştığı taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

    Merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Kooperatifler Mahallesi’nde bulunan Şair Sırrı Hanım Sokak’ta eski bir binanın yakımı esnasında çevreye rahatsızlık verilmesiyle esnaf dün Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Yıkım çalışmalarında önlemler alınmaması, yıkım nedeniyle çevreyi toz kaplamasından dolayı şikayetler üzerine bölgeye gelen Yenişehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yıkımı yapan işçilerle görüştü.

    Görüşmede ihbarı yapan esnafların da gitmesi üzerine işçiler, zabıta ve esnafa tepkide bulunmasıyla tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü.

    Taş, sopa ve demirle yapılan kavgada 2’si esnaf, 1’i zabıta 1’de işçi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçilerin saldırısı ile zabıta ve esnafların kaçtığı görüldü. Ayrıca bir işçinin iş makinesine binip hareket ettiği ve çevrede toplananları bu araçla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

     

     

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    Etiketler: Diyarbakır , kavga , zabıta müdahalesi , bina yıkımı
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