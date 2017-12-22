Zabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak!

Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin bir zabıta memuruna attığı dayak ekrana geldi.

1 hafta önce zabıta müdürlüğünün Kartal'daki merkezinde çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını gören Karali, sürücüsünü yanına çağırdı.

Daire Başkanı bağırdı, zabıta memuru ise hazır olda onu dinledi.

Tayfun Karali bağırıp çağırmakla kalmadı, herkesin ortasında zabıtayı defalarca kez tokatladı.

Ekmeğinden olmamak için sesini çıkarmayan zabıta, Daire Başkanı'nın dayağı karşısında önüne bakıp bekledi.

Daire Başkanı Karali, öyle öfkeliydi ki, uzaklaşırken bile bağırmayı sürdürdü. O sırada bahçede onlarca belediye görevlisi vardı ve yaşananları saniye saniye sessizce izlediler.

BAYILDI, DARP RAPORU ALDI

Bu yaşananlara zabıta daha fazla dayanamadı. Bir süre sonra bayılıp, olduğu yere yığıldı. Yardımına ise çevredekiler koştu.

Kendinden geçen zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı.