Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Zabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak!

    Zabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 00:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, kızdığı zabıta memuruna, bütün arkadaşlarının gözü önünde önce bağırıp çağırdı, ardından da dövdü. O zabıta ise ekmek parasını kaybetmemek için bu şiddet karşısında sadece hazır olda bekledi, hakarete de dayağa da sabretmeye çalıştı. Ama dayanamadı, bir süre sonra yığılıp kaldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gece yarısından sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek Zabıta Daire Başkanı Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin bir zabıta memuruna attığı dayak ekrana geldi.

    1 hafta önce zabıta müdürlüğünün Kartal'daki merkezinde çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını gören Karali, sürücüsünü yanına çağırdı.

    Daire Başkanı bağırdı, zabıta memuru ise hazır olda onu dinledi. 

    Tayfun Karali bağırıp çağırmakla kalmadı, herkesin ortasında zabıtayı defalarca kez tokatladı. 

    Ekmeğinden olmamak için sesini çıkarmayan zabıta, Daire Başkanı'nın dayağı karşısında önüne bakıp bekledi.

    Daire Başkanı Karali, öyle öfkeliydi ki, uzaklaşırken bile bağırmayı sürdürdü. O sırada bahçede onlarca belediye görevlisi vardı ve yaşananları saniye saniye sessizce izlediler. 

    Zabıta Daire Başkanından bayıltan dayak

    BAYILDI, DARP RAPORU ALDI

    Bu yaşananlara zabıta daha fazla dayanamadı. Bir süre sonra bayılıp, olduğu yere yığıldı. Yardımına ise çevredekiler koştu. 

    Kendinden geçen zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaşanan üzücü olayın ardından vatandaşların sosyal medyada büyük bir tepki gösterdikleri görüldü. Bu tepkilerin ardından geceyarısı Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, görüntüleri kendisinin de çok üzücü ve insanlık adına utanç verici bulduğunu yazdı. Uysal mesajında ayrıca Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'yi görevden uzaklaştırdığını ve hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.   



     

    Etiketler: zabıta , müdür
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri