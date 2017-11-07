Zabıt katibi uygulama sınavı başlıyor! Sözlü sınav ne zaman?

Zabıt katibi uygulama sınavı müracaatta bulunulan adliyeler tarafından gerçekleştirilecek. 2500 kişinin istihdam edileceği süreçte, uygulama sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, buradan çıkacak sonuca göre sözlü sınava katılım sağlayacak. Peki, Adalet Bakanlığı zabıt katibi klavye uygulama sınavının sonrasında süreç nasıl ilerleyecek?

Zabıt katibi başvuru sonuçları başvuru yaptığınız adliyenin internet sitesi üzerinden açıklanmıştır. Başvuruda bulunduğunuz adliyenin adalet komisyonları, Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adliyelerinden birisi olacağı için bu adliyelerin internet sitelerinden sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

UYGULAMALI KLAVYE SINAVI NE ZAMAN?

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

25 Kasım 2017 - 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER OLACAK?

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.



a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ NASIL BELİRLENECEK?

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.