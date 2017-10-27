Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Yüzyılın keşfi UNESCO adayı

    Yüzyılın keşfi UNESCO adayı

    Salim UZUN/ANTALYA
    27.10.2017 - 00:42 | Son Güncelleme:

    ANTALYA Patara Antik Kenti’nde 1993 yılında çıkan bir yangından sonra 46 bloğu gün yüzüne çıkarılan, daha sonra yapılan detaylı kazı çalışmalarıyla blok sayısı 59’a yükselen Patara Yol Anıtı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile yeniden ayağa kaldırılarak UNESCO Dünya Kültür Belleği Listesi için aday gösterilecek.

    Dünyada türünün tek örneği olması nedeniyle yazıt bilimciler tarafından ‘yüzyılın buluntusu’ olarak tanımlanan, Likya coğrafyasının haritası olma özelliğini taşıyan, dünyanın bilinen en eski ve tek karayolları haritası Patara Yol Anıtı’nın, 2018 yılı başı itibarıyla Patara Antik Kenti’nde sergilenmesi planlanıyor.

    Yüzyılın keşfi UNESCO adayı

    Likya’yı İS 43 yılında Patara’nın başkentliğinde bir Roma Eyaleti’ne dönüştüren imparator Claudius’un emriyle dikilen 6 metre uzunluğundaki anıtın üç tarafı yazılı olup, ön yüzünde İmparator Claudius’a ithaf yer alırken, diğer yüzlerde tüm Lykia sınırları içerisinde yer alan yolların ölçüleriyle birlikte bir listesi sunuluyor.

    Yüzyılın keşfi UNESCO adayı

    Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, “Dünya tarihi açısından çok büyük önem taşıyan Likya Yol Kılavuz Anıtı’nın uzun yıllardır devam eden konservasyon süreci tamamlandı. Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş ve Antalya Valimiz Münir Karaloğlu’nun da destekleriyle bu eser doğduğu topraklara dönecek” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri