Yüzyılın keşfi UNESCO adayı

Dünyada türünün tek örneği olması nedeniyle yazıt bilimciler tarafından ‘yüzyılın buluntusu’ olarak tanımlanan, Likya coğrafyasının haritası olma özelliğini taşıyan, dünyanın bilinen en eski ve tek karayolları haritası Patara Yol Anıtı’nın, 2018 yılı başı itibarıyla Patara Antik Kenti’nde sergilenmesi planlanıyor.





Likya’yı İS 43 yılında Patara’nın başkentliğinde bir Roma Eyaleti’ne dönüştüren imparator Claudius’un emriyle dikilen 6 metre uzunluğundaki anıtın üç tarafı yazılı olup, ön yüzünde İmparator Claudius’a ithaf yer alırken, diğer yüzlerde tüm Lykia sınırları içerisinde yer alan yolların ölçüleriyle birlikte bir listesi sunuluyor.

Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, “Dünya tarihi açısından çok büyük önem taşıyan Likya Yol Kılavuz Anıtı’nın uzun yıllardır devam eden konservasyon süreci tamamlandı. Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş ve Antalya Valimiz Münir Karaloğlu’nun da destekleriyle bu eser doğduğu topraklara dönecek” dedi.