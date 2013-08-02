Yüzyılın canisi okula dönüyor

2011 yılında 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 kişinin yaralandığı terör eylemlerinin faili Anders Behring Breivik'in eğitimine devam etmesi için gerekli izin verildi.



Oslo Üniversitesi Devlet Bilimleri Akademisi'ne başvuru yapan Breivik'in kaldığı İlla Cezaevi Müdürü Knut Bjarkeid, gerekli eğitim izninin verildiğini belirterek şöyle konuştu:



"Breivik eğitimine devam etmek istiyor. Aslında bu olumlu bir gelişme. Biz de cezaevi yönetimi olarak kendisine eğitim izni verdik. Ancak üniversiteye girip girememesi puan durumuna bağlı. Breivik, üniversiteye girebilirse eğitimi kendi hücresinde yalnız başına alacak. Sınavlara da hücresinde girecek. Bu arada üniversite ile Breivik arasında bir İnternet bağlantısı da söz konusu olmayacak. Eğitim her insana yeni imkanlar yaratır ve suç işlemesini önler. Breivik de eğitimine devam ederse belki görüşleri değişir."



Breivik'in Üniversiteye girip giremeyeceği önümüzdeki hafta belli olacak. Norveç Eğitim Bakanlığının ise, halktan gelen tepkiler üzerine Breivik'in eğitimine devam etmesini istemediği belirtildi.

