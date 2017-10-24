Avustralya’nın tropik iklimin hüküm sürdüğü kuzeyinde bazı bölgeler timsahların doğal yaşam alanı. Her yıl yaklaşık iki kişi timsahlara yem oluyor. İşte söz konusu erkek grubu da iki hafta önce 79 yaşındaki bir kadının timsahlara yem olduğu bölgede kurulan bir timsah tuzağının içine girerek ‘yüzyılın ahmakları’ ilan edildiler.

Facebook’ta yayınlanan fotoğraflarda dört kişi Queensland eyaletinde bir marinaya kurulan yüzer tuzağın içinde görülüyor. Geçtiğimiz günlerde demans hastası Anne Cameron burada timsahlara yem olmuştu.

Douglas Shire Belediye Başkanı Julia Leu, söz konusu ahmak cesareti karşısında şaşırıp kaldığını söyledi. ABC kanalına konuşan Julia Leu, “Şaşırıp kaldım, inanılmaz bir aptallık ve tehlikeli bir davranış. Merak ediyorum bu insanlar yüzyılın ahmaklık ödülünü mü almak istiyorlar” diye tepki gösterdi.

Queensland Çevre Bakanı Steven Miles da Twitter’dan, “Heyy? Oraya tuzağa bıraktığımız et, timsahlar için tuzaktır... Oraya yüzmeyin! Aptalca ve illegal” diye yazdı.

Tuzlu su timsahları yedi metre boya ve bir ton ağırlığa kadar büyüyebiliyor. 1970’lerde koruma altına alınmalarının ardından da sayılarında büyük patlama olduğu belirtiliyor. Avustralya’da bir timsah tuzağına müdahale etmek 15 bin Avustralya dolarına (43 bin TL) kadar cezalandırılabiliyor.