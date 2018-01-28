Yüzüne tuz ruhu atan eski sevgilisinden şikayetçi olmadı

Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Rukiye K.,kaldığı kız öğrenci yurdundan çıkıp, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iş yerine doğru yola çıktı. Yurttan biraz uzaklaştıktan sonra arkasından gelen kapüşonlu ve yüzü atkılı kişi, elindeki plastik bardakta bulunan sıvıyı Rukiye K.’nin yüzüne attı.Saldırgan kaçarken, yüzü ve gözlerinde yanma oluşan Rukiye K., ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Rukiye K.’nin yüzünde ve gözlerinde hafif derece yanıklar oluştuğu tespit edildi. Rukiye K., tedavisinin ardından taburcu edildi.



POLİS, BÖLGENİN KROKİSİNİ ÇİZİP İZ SÜRDÜ



Konya Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için özel ekip kurdu.Olayın gerçekleştiği sokaktagüvenlik kamerası olmaması nedeniyle bölgenin krokisini çizen polis, saldırganın kaçabileceği güzergahlardaki sokakları tektek inceleme altına aldı. Bölgedeki ev ve iş yerlerindeki kişilerle tek tek görüşen polis, çevredeki 40 güvenlik kamerasınınkayıtlarını da saniye saniye izledi. Görüntülerden birinde, bir kişinin elinde bardaklaaksayarak yürüdüğü, bir başka görüntüde ise aynı kişinin elinde bardak olmadan koşarak kaçtığı belirlendi. Kaçan kişinin eşkali üzerinde yoğunlaşan polis, tekrar mahalle sakinleriyle birebir görüştü.Görüşmelerde, eşkale uyan kişinin aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan bekar Faruk K.olduğu saptandı.



Polis ekipleri,düzenlenenoperasyonla Faruk K.’yıevinde gözaltına aldı. İfadesinde Rukiye K. ile yaklaşık 1 ay önce ayrıldığını,kıskandığını bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini, tanınmamakiçin deaksayarak yürüdüğünüsöyleyen Faruk K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ



Faruk K., hakkında ’Kasten yaralama’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Faruk K. ve avukatı ile Rukiye K. katıldı.Rukiye K., Faruk K. ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını ve şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Mahkeme, Faruk K.’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.